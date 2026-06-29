İstanbul Kitap Fuarı'nın Onur Yazarı Latife Tekin Oldu

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Ünlü yazar Latife Tekin, 43. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın 'Onur Yazarı' olarak seçildi. Bu yıl "Edebiyatın Gerçeği Gerçeğin Edebiyatı" temasıyla gerçekleşecek olan fuar, 12-20 Aralık 2026 tarihleri arasında okurları yazarlar ve yayıncılık dünyasıyla bir araya getirecek.

Bu yıl “Edebiyatın Gerçeği, Gerçeğin Edebiyatı” temasıyla gerçekleşecek fuar, söyleşilerden imza günlerine, panellerden etkinliklere uzanan programıyla ziyaretçilerini karşılayacak.

LATİFE TEKİN 'ONUR YAZARI' OLARAK DUYURULDU

TÜYAP Kültür Fuarları Danışma Kurulu tarafından 43. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın Onur Yazarı Latife Tekin olarak belirlendi. Latife Tekin’in edebiyata katkıları 43. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı kapsamında söyleşiler, paneller ve daha birçok etkinlikle, binlerce kitapseverle buluşturulacak.

Gerçek ile düşü, bireysel hikâyeler ile toplumsal belleği bir araya getiren Tekin’in edebiyat yolculuğu ve eserleri, fuar kapsamında düzenlenecek söyleşi, panel ve özel etkinliklerle farklı yönleriyle ele alınacak. Ayrıca, yazarın hayatı ve eserlerinden oluşan özel bir anı kitabı da okurlara sunulacak.

'EDEBİYATIN GERÇEĞİ, GERÇEĞİN EDEBİYATI' TEMASI

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, bu yıl “Edebiyatın gerçeği, gerçeğin edebiyatı” temasıyla edebiyatın yaşamı 'anlama, yorumlama ve dönüştürme' gücünü odağına taşıyacak. "Edebiyatın yalnızca bir anlatı biçimi değil, aynı zamanda bireysel ve toplumsal hafızayı şekillendiren güçlü bir ifade alanı olduğuna" dikkat çeken tema kapsamında; gerçeğin edebiyattaki yansımaları, edebiyatın gerçekliği yeniden kurma biçimleri ve anlatının toplumsal deneyimleri anlamlandırmadaki rolü farklı perspektiflerle ele alınacak.

12-20 ARALIK TARİHLERİNDE TÜYAP'TA DÜZENLENECEK

43. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı; 12-20 Aralık tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını açacak. Fuar, hafta içi 10.00–19.00, hafta sonları 10.00–20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek olup, son gün olan 20 Aralık 2026 tarihinde 19.00’da kapılarını kapatacak.

Kaynak: Evrensel