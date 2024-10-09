42'inci Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri Sahiplerini Buldu

Türk basınının önde gelen kalemlerinden ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki başkanlarından Şeyhül Muharririn Burhan Felek adına düzenlenen Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri'nin 42'incisi açıklandı. TGC Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri Seçici Kurulu, 7 Ekim 2024 Pazartesi günü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde toplandı.

Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan Seçici Kurul’da TGC Onur Kurulu adına Adnan Özyalçıner, TGC Denetim Kurulu adına Mustafa Bakacak, meslek kıdemi 30 yılı aşkın Cemiyet üyeleri adına İhsan Yılmaz, Esat Yılmaer, Hüseyin Irmak, TGC Balotaj Kurulu adına Mesude Erşan, TGC Yönetim Kurulu adına Genel Sekreter Sibel Güneş, Başkan Vahap Munyar ile Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Güç yer aldı. Seçici Kurul Başkanlığına Adnan Özyalçıner, yazmanlığa Hüseyin Irmak seçildi.

Seçici Kurul, yönetmeliğe göre kendisine sunulan meslekte 50 yılını doldurmuş 70 yaşından gün almış TGC üyeleri arasından 30 gazeteciyi ödüle değer gördü. Bu yıl Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü, Alp Orçun, Aptullah Nebioğlu, Atilla Özsever, Ayşenur Arslan, Cemil Özyıldırım, Dengiz Toprak, Ercüment Erkul, Erol Aktı, Esen Aliş, Fehmi Ketenci, Fehmi Özgüler, Füsun Özbilgen, Halit Kakınç, Hasan Özgen, Kasım Öngen, Kemal Belgin, Leyla Tavşanoğlu, Mustafa Kemal Sallı, Mustafa Yolaşan, Necati Doğru, Oya Elçi, Özden Akbal, Pelin Yanardağ, Serpil Erim, Seva Erten Ülman, Şefik Kahramankaptan, Şengül Kılıç, Tuğrul Eryılmaz, Turgay Renklikurt ve Uğur Cebeci’ye verildi. Ödül töreni tarihi ayrıca duyurulacak.

BURHAN FELEK KİMDİR?

Burhan Felek, 1889 yılında İstanbul'da doğdu ve Hukuk Mektebi'ni bitirdi. Mesleğe Ahmet Rasim'in Donanma Dergisi'nde başladı. Tasvir-i Efkar gazetesinde spor ve foto muhabiri olarak çalıştı. Vatan, Millet, Yeni Ses, Tan, Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinde yazarlık yaptı. 72 yıl gazeteciliği ve yazarlığı sürdürmesi nedeniyle Şeyhül Muharririn unvanı ile ödüllendirildi. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nde öğretim üyeliği yaptı. İtalyan mizahçısı Giovanni Guareschi'nin "Don Camillo" dizisini Türkçe'ye çevirdi, İstanbul Üniversitesi'nin Onursal Hukuk Doktorluğu’nu alan ilk gazeteci oldu. İşlerinin yoğunluğu ve sağlık durumundan dolayı başkanlık görevinden ayrılan Sedat Semavi’nin yerine TGC Başkanı seçildi. 1949-52 ve 1959-82 yılları arasında TGC Başkanlığı görevinde bulundu. 26 yıl başkanlık yapan Burhan Felek TGC’de Basın Dispanseri, Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri, Basın Sarayı ek binası ve Gazeteciler Sosyal Dayanışma Vakfı projelerini gerçekleştirdi.

Kaynak: ANKA