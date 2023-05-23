4. Pera Uluslararası Korolar Festivali'nin programı belli oldu

Caddebostan Kültür Merkezi'nde bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Pera Uluslararası Korolar Festivali'nin programı belli oldu.

4. Pera Uluslararası Korolar Festivali'nin programı belli oldu

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Pera Uluslararası Korolar Festivali’nin programı belli oldu.

19-22 Haziran 2023 tarihleri arasında Caddebostan Kültür Merkezi’nde yapılacak olan festivalde her yaş grubundan koro yer alıyor.

Genel Sanat Direktörlüğü’nü Kübra Şenyaylar’ın üstlendiği 4. Pera Uluslararası Korolar Festivali’nin programı ise şöyle:

19 Haziran Pazartesi

20.00 Koro İstanbul 
20.20 Sansev Minikler Korosu
20.40 Sirene
21.00 Kağıthane Anadolu Lisesi
21.20 Akademi Sirene
21.40 Acapella Boğaziçi
 

20 Haziran Salı

20.00 Minik Nüanslar
20.20 Gaziosmanpaşa Akademi Korosu
20.40 Küçük Nüanslar 
21.00 Beşiktaş Belediyesi - Beşiktaş Gençlik Korosu
21.20 Ladies and Gentlemen istanbul
21.40 Beşiktaş Belediyesi - Beşiktaş Çocuk Korosu
 

21 Haziran Çarşamba

20.00 SANSEV Lazika Korosu
20.20 Yeditepe Çoksesli Korosu
20.40 SANSEV Oda Korosu
21.00 Marmara Üniversitesi Çoksesli Korosu
21.20 Vokal Akademi Pop&Caz Korosu
 

22 Haziran Perşembe

20.00 Barbershop İstanbul
20.20 MAGMA Oda Korosu
20.40 Gürcü Sanatevi Çoksesli Korosu
21.00 5’ten Sonra
21.20 MAGMA Performans 
 

Kaynak: Gerçek Gündem

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