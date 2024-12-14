3'üncü Ulusal Bahçelievler Kitap Fuarı Açıldı

Açılış programına Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Kütüphaneler Genel Müdürü Taner Beyoğlu katıldı.

'KİTAP MEDENİYETİMİZİN TEMEL TAŞIDIR'

Açılışta konuşan Prof. Dr. Mustafa Şentop, konuşmasında kitap ve okuma kültürünün medeniyetteki önemine dikkat çekti. Şentop, "Kitap medeniyetimizin temel taşıdır. Bilginin kaynağına ulaşmak, bireysel ve toplumsal gelişim için vazgeçilmezdir" dedi. BAHADIR: KAĞIDIN KOKUSUNU HİSSETMELİYİZBahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ise kitap okuma alışkanlığının özellikle çocuklara ve gençlere kazandırılmasının önemine değindi. Dijital çağda kitaplara dokunmanın ve sayfaları çevirmenin değerine vurgu yapan Bahadır, “Tüm komşularımızı Bahçelievler'in kitap kokan havasını solumaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.Bahadır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin sanayi, teknoloji ve bilim alanlarında ilerlediğine değinerek, bu gelişimin temelinde okuma ve bilginin edinilmesinin yattığını söyledi.

.22 ARALIK'A KADAR ZİYARETE AÇIK

Fuar kapsamında 100'den fazla yayınevinin stant açtı. 100'ün üzerinde yazarın katılım sağlayacağı etkinlikte imza günleri söyleşiler kitapseverlerle buluşacak. Geçtiğimiz yıl 2 milyon ziyaretçiyi ağırlayan fuarın, bu yıl 3 milyon ziyaretçiye ulaşması bekleniyor. Ziyaretçiler için ring seferleri düzenlenirken, fuar boyunca alışverişleri kolaylaştıracak indirim kampanyaları da uygulanıyor. Bahçelievler Kitap Fuarı, 14-22 Aralık tarihleri arasında kitapseverleri ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: DHA