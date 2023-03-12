37 yıl sonra yeniden çekilen Aaahh Belinda, 7 Nisan'da Netflix'te

Türk sinemasının derin bir kriz yaşadığı 1970’lerin ikinci yarısı ve 80’lerin ilk döneminden sonra yeniden ayağa kalkmasını ve yeniden seyirciyle buluşmasını temsil eden tarihi ve klasik filmlerinin başında gelen Aaahh Belinda, 37 yıl sonra yeniden çekildi.

Son Güncelleme:
37 yıl sonra yeniden çekilen Aaahh Belinda, 7 Nisan'da Netflix'te

1986’da Atıf Yılmaz’ın yönettiği, Barış Pirhasan’ın yazdığı, Müjde Ar, Yılmaz Zafer, Macit Koper gibi isimlerin başrollerinde oynadığı, müziklerini Onno Tunç’un yaptığı film çok büyük bir başarı kazanmış, o yıl 23. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu olmak üzere toplam üç kategoride ödülün sahibi oldu.

Şimdi yeniden çekilen filmde Neslihan Atagül Dilara karakterine hayat veriyor, ona Necip Memili ve Serkan Çayoğlu eşlik ediyor. 

Deniz Yorulmazer’in yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Hakan Bonomo’nun kaleme aldığı filmin yapımcılığını OGM Pictures üstleniyor. Netflix için çekilen film 7 Nisanda gösterime girecek.

Son Güncelleme:
Makarna pişirirken bilmeniz gereken uyarı! Lezzetini kaçıran alışkanlık... Makarna pişirirken bilmeniz gereken uyarı! Lezzetini kaçıran alışkanlık...
Fatih Portakal geri dönüyor! Yılmaz Özdil ayrıntısı dikkat çekti... Fatih Portakal geri dönüyor! Yılmaz Özdil ayrıntısı dikkat çekti...
İblislerin Evi İblislerin Evi
Yaklaşan İstanbul depreminde tarihi eserlerin durumu ne olacak?  Yaklaşan İstanbul depreminde tarihi eserlerin durumu ne olacak? 
ÇOK OKUNANLAR
Doğum yılınız hayatınızın sırrını ortaya çıkarıyor: Son rakamı bu olanlar dikkat! Doğum yılınız hayatınızın sırrını ortaya çıkarıyor!
Son anket: Cumhur İttifakı, AKP'nin kalesinde 10 puan kaybetti Cumhur İttifakı, 10 puan kaybetti
İkinci el otomobil piyasasında tarih verildi İkinci el otomobil piyasasında tarih verildi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Hangi borçlar silinecek? Resmi Gazete'de yayımlandı: Hangi borçlar silinecek?
Bekir Ağırdır: İktidarın kazanma olasılığının oldukça azaldığını söyleyebiliriz Bekir Ağırdır: 'İktidarın kazanma olasılığı oldukça azaldı' diyebiliriz