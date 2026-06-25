33 Yıl Sonra Tarihi Gece! İstanbul'da Scorpions Fırtınası

Dünyaca ünlü Alman rock grubu Scorpions, kuruluşunun 60. yıl dönümüne özel düzenlediği dünya turnesi kapsamında Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda kapalı gişe bir konsere imza attı. İstanbul'da en son 1993 yılında yine aynı stadyumda sahne alan ve tam 33 yıllık bir aranın ardından Türk hayranlarıyla buluşan efsanevi grup, 'Wind of Change' ve 'Still Loving You' gibi klasiklerini on binlerce müzikseverle tek bir ağızdan seslendirdi.

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33 Yıl Sonra Tarihi Gece! İstanbul'da Scorpions Fırtınası
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Alman rock grubu Scorpions, kuruluşunun 60. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen turne kapsamında İstanbul'da konser verdi. BKM organizasyonuyla Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen konsere, Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından gelen rock müzik tutkunları yoğun ilgi gösterdi.

33 Yıl Sonra Tarihi Gece! İstanbul'da Scorpions Fırtınası - Resim : 1

33 YILLIK HASRET BEŞİKTAŞ'TA SON BULDU

Aynı stadyumda en son 1993'te sahne alan grup, 33 yıllık aranın ardından yeniden İstanbul'daki dinleyicileriyle buluştu. "Coming Home-60 Years of Scorpions Tour" adlı dünya turnesi kapsamında hayranlarının karşısına çıkan grup, zengin repertuvarı ve sahne performansıyla dikkati çekti.

33 Yıl Sonra Tarihi Gece! İstanbul'da Scorpions Fırtınası - Resim : 2

'DÖKÜNTÜ BİR MİNİBÜSTEN BU DEV SAHNEYE ULAŞTIK'

Grubun solisti Klaus Meine, konsere başlarken, İstanbul'da olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu şehre dönmek güzel. Epey bir zaman olmuştu. Biliyorsunuz ki bu gece Scorpions'un 60. yılını kutluyoruz. Şimdi sizi yıllar içinde bir yolculuğa çıkaracağız. 1970'lerin başına, henüz yeni başlayan genç bir grup olduğumuz, döküntü minibüsümüzle tüm Avrupa'yı köşe bucak gezdiğimiz zamanlara gideceğiz. O günlerde, bir gün tam da bunun gibi bir sahnede olabilmenin hayalini kuruyorduk" dedi.

33 Yıl Sonra Tarihi Gece! İstanbul'da Scorpions Fırtınası - Resim : 3

Konsere 1984'te çıkardıkları "Coming Home" şarkısıyla başlayan grup, "Steamrock Fever", "Wind of Change", "Still Loving You", "Rock You Like a Hurricane" ve "No One Like You" gibi klasikleşmiş eserlerini seslendirdi.

Kaynak: AA

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