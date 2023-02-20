300 yıllık deniz kızı mumyasının sırrı çözüldü, gerçek ortaya çıktı
300 yıl öncesine dayanan ve bir deniz kızına ait olduğu iddia edilen Enjuin mumyası üzerindeki araştırmalar tamamlandı; gerçek ortaya çıktı.
Kurashiki Bilim ve Sanat Üniversitesi bilim insanları, gerçekte ne olduğunu bulmak için eski bir “deniz kızı mumyasını” detaylı incelemeye soktular. "Enjuin mumyası” Japonya'nın Okayama ilinde, Asaguchi'deki Enjuin Tapınağı'ndaki bir kutuda bulundu. Unseen Japan'ın söylediğine göre, olağandışı nesneyle birlikte bırakılan bir not, “Genbun döneminde [MS 1736-1741] Tosa açıklarında bir ağa yakalanmış bir deniz kızı” olduğunu iddia ediyordu.
Keşfedilmesinden (ve muhtemelen bir maymun ile bir balık bedenlerinin birbirine dikilmesinden) bu yana, 300 yıllık bu "deniz kızı", bir ibadet nesnesi olarak görüldüğü Asakuchi'deki Enjuin tapınağında tutuldu.
Elbette bunun gerçek bir deniz kızı olmadığı tahmin edilebilse de, insanlar bunun gerçekte ne olduğunu yıllardır merak ediyordu. "Deniz kızı" incelenmeden önce Japon haber kaynağı The Asahi Shimbun ile konuşan tapınaktaki başrahip, “Koronavirüs salgınını biraz da olsa hafifletmeye yardımcı olacağını umarak ona dua ettik” demişti ve eklemişti: “Umarım araştırma projesi gelecek nesiller için bilimsel kayıtlar bırakabilir.”
Chip Online'da yer alan habere göre, ekip, inceledikleri varlığı belirlemek için yüzey gözlemleri, X-ışınları, bilgisayarlı tomografi (CT) taramaları, radyokarbon tarihlemesi ve DNA analizi gerçekleştirdi.