2023 yılının öne çıkan filmleri
Film eleştirmenleri Nicholas Barber ve Caryn James, 2023 yılının öne çıkan filmlerini seçti.
BBC Kültür'ün film eleştirmenleri Nicholas Barber ve Caryn James, aralarında 'John Wick: Chapter 4', 'Close', 'EO' ve 'Infinity Pool'un da aralarında bulunduğu, yılın öne çıkan filmlerini seçti.
1. Saint Omer Yönetmen: Alice Diop Fransız hukuk drama filmi olan 'Saint Omer'in başrolünde Kayije Kagame ve Guslagie Malanda'nın yer alıyor. Film, yönetmen Diop'un belgesel film yapımcısı olarak çalıştıktan sonraki ilk uzun metrajlı uzun metrajlı filmi.
2. Close Yönetmen: Lukas Dhont Lukas Dhont tarafından yönetilen reşit olma drama filmi 'Close'un senaryosunu Dhont ve Angelo Tijssens yazdı.Filmin başrollerinde Eden Dambrine, Gustav de Waele, Émilie Dequenne ve Léa Drucker yer alıyor.
3. John Wick: Chapter 4 Yönetmen: Chad Stahelski Keanu Reeves'in başrolünde yer aldığı John Wick serisinin dördüncü filmi. Film, büyük suç örgütünü yenmeye çalışırken yeni bir düşmanla yüzleşmek zorunda olan John Wick’in hikâyesini konu ediyor.