2022'nin en çok okunan kitapları belli oldu

2022’nin en çok satan yazarları

Geride bıraktığımız yılın en çok satan edebiyat kitapları listesinde roman türü öne çıktı. Hepsiburada’da 2022’nin en çok satan kitabı Matt Haig’in Gece Yarısı Kütüphanesi olurken, ikinci sırayı Zülfü Livaneli’nin Kaplanın Sırtında adlı romanı aldı. Listenin devamında Esra Ezmeci’nin İz Bıraktığın Kadar Varsın kitabı en çok satan üçüncü, Ahmet Ümit’in Bir Aşk Masalı kitabı dördüncü, İlber Ortaylı’nın İnsan Geleceğini Nasıl Kurar’ı ise beşinci sırada yerini aldı.