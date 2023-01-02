2022'nin en çok okunan kitapları belli oldu
Hepsiburada’nın 2022 yılı kitap satış istatistikleri açıklandı. 290 binden fazla farklı kitabın toplam satış sayısı 10 milyonu aştı. Kitap satışları tablosunda sevilen yazarların kitapları üst sıralarda yer alırken, türlere göre yapılan kırılımlarda ilgi çekici ayrıntılar ortaya çıktı.
Hepsiburada, 2022 yılında gerçekleşen kitap satışlarıyla ilgili ayrıntılı verilerle derlediği sonuçları açıkladı. Yıl içinde 10 milyondan fazla kitabı okuyucularla buluşturan e-ticaret platformu, düzenlediği özel lansman ve imza günü gibi etkinliklerle de kitapseverlere birçok ayrıcalık sundu.
Çocuk kitapları toplamda öne çıktı
Hepsiburada’daki 2022 kitap kategorisinde en çok “Çocuk”, “Edebiyat”, “Eğitim”, “Kişisel Gelişim” ve “Araştırma-İnceleme” kitapları ilgi gördü. Hepsiburada’nın çocuk kitaplarında hayata geçirdiği “3 kitap 25 TL” ve “5 kitap 50 TL” gibi kampanyalardan yaklaşık 200 bin müşteri yararlandı. Yeni çıkan kitaplar için yazarlarıyla, merak edilen soruların yanıtlandığı ‘3 Soru 3 Cevap’ konseptli mini röportaj yayınları 20 milyondan fazla izlenmeye ulaştı.
2022’nin en çok satan yazarları
Geride bıraktığımız yılın en çok satan edebiyat kitapları listesinde roman türü öne çıktı. Hepsiburada’da 2022’nin en çok satan kitabı Matt Haig’in Gece Yarısı Kütüphanesi olurken, ikinci sırayı Zülfü Livaneli’nin Kaplanın Sırtında adlı romanı aldı. Listenin devamında Esra Ezmeci’nin İz Bıraktığın Kadar Varsın kitabı en çok satan üçüncü, Ahmet Ümit’in Bir Aşk Masalı kitabı dördüncü, İlber Ortaylı’nın İnsan Geleceğini Nasıl Kurar’ı ise beşinci sırada yerini aldı.
En çok okuyan iller
2022 yılı verilerine bakıldığında en çok kitap satın alan iller de belli oldu. Geçtiğimiz yıl en çok kitap satın alan ilk 10 ile bakıldığında, ilk sırada İstanbul yer aldı. Bunu sırasıyla, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya Konya, Adana, Balıkesir ve Tekirdağ takip etti.