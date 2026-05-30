1700 Yıllık Mitolojik Şaheser! Truva'nın 'Aşil'i Samsun Müzesi'nde Göz Kamaştırıyor

Anadolu’nun zengin tarihini barındıran Samsun Müzesi, dünya arkeoloji literatüründe önemli bir yere sahip olan "Amisos Mozaiği" ile ziyaretçilerine adeta görsel ve tarihi bir şölen sunuyor. Antik Amisos kentinin en nadide parçası olan 1700 yıllık bu dev taban mozaiği, mitolojik öyküleri barındıran detaylarıyla göz kamaştırıyor.

OKUL HAFRİYATINDAN ÇIKTI

Amisos Mozaiği, 1958 yılında Samsun’un İlkadım ilçesinde, bugünkü 19 Mayıs İşitme Engelliler Ortaokulu’nun hafriyat çalışmaları yürütülürken şans eseri keşfedildi. O dönem büyük heyecan yaratan eser, 1959 yılında antik yerinden sökülerek koruma altına alındı.

Orijinalinde tek parça halinde olan 10 panoluk dev zemin, o dönemin teknik imkansızlıkları nedeniyle tek seferde kaldırılamadı. Eser, 31 parçaya bölünerek ve 1,5 metrelik bloklar halinde eski Samsun Arkeoloji Müzesi’ne nakledildi. Parçalar halinde taşınan mozaik, uzmanlarca titizlikle bir araya getirilerek yeni Samsun Müzesi'ndeki özel teşhir alanında tarihteki orijinal ihtişamına kavuşturuldu.

TRUVA EFSANESİ, AŞİL VE ANNESİ THETİS

Toplam 56 metrekarelik bir alanı kaplayan eserin üzerinde Roma döneminin estetik anlayışını ve Yunan mitolojisini yansıtan çok sayıda figür bulunuyor.

Mozaiğin tam ortasında, Truva Savaşı’nın efsanevi kahramanı Akhilleus (Aşil) ile deniz tanrıçası olan annesi Thetis betimleniyor. Merkez panonun dört köşesinde, her biri farklı mevsimleri simgeleyen ve kişiselleştirilmiş büst tasvirleri yer alıyor.

Büstlerin arasında ise mitolojik deniz canlıları olan Hypocampos (denizatı), deniz canavarları ve Triton’un taşıdığı Nereid’ler (denizkızları) resmedilmiş durumda. Eserin alt panolarından birinde ise evin sahibini bir kurban töreni esnasında gösteren asil bir betimleme yer alıyor.

Kaynak: İHA