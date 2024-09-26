"1. Ulusal Şarkı Çevirisi Kongresi" 7 Ekim'de Başlıyor

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kongrede şarkı çevirisinin tarihsel gelişiminden bugüne kullanıldığı alanlara kadar pek çok başlık, uzmanlar tarafından değerlendirilecek.

Kongrenin onur konuğu çok sayıda önemli şarkıya imza atan söz yazarı Mehmet Teoman olacak.

İstanbul Atlas Üniversitesi Vadi Kampüsü Ralph A. Defronzo Oditoryumu'nda yapılacak kongre, şarkı çevirisi alanında çalışan müzisyen ve akademisyenleri de bir araya getirecek.

1. Ulusal Şarkı Çevirisi Kongresi Düzenleme ve Bilim Kurulu Başkanı, İstanbul Atlas Üniversitesi İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümü öğretim üyesi ve Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) asil üyesi müzisyen Alaz Pesen'in "Şarkı Çevirisinde İlkler" başlıklı açılış konuşmasıyla başlayacak kongreye, İstanbul Üniversitesi Opera Bölümü öğretim üyesi ve opera sanatçısı Şebnem Ünal "Opera Çevirisi" başlıklı konuşmasıyla katılacak.

Kongrede ayrıca "Caz, Müzikal Tiyatro ve Opera Çevirisi" ,"Şarkı Çevirisi ve Edebiyat", "Kuramdan Uygulamaya Şarkı Çevirisi", "Geçmişten Geleceğe Şarkı Çevirisi" ile "Kültürlerarası Diyalog, Sinema ve Politika" oturumları gerçekleştirilecek.

1.Ulusal Şarkı Çevirisi Kongresi, şarkı çevirmeni sanatçılar Sanat Deliorman, Sitare Bilge ve Alaz Pesen'in sunacağı dinleti ile sona erecek.

Kaynak: AA