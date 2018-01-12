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12.01.2018 12:40

Küfürbaz okul müdürünün skandalları bitmiyor: Mangal başında...

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Küfürbaz okul müdürünün skandalları bitmiyor: Mangal başında...
Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarından biri olan Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nin öğrencilere hakaret eden ve tepki çeken müdürü Necati Yener, hiçbir şey olmamış gibi bugün mangal partisi düzenledi. 

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın duyurduğu ve kamuoyunun tepkisini çeken Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nin küfürbaz müdürü Necati Yener, bugün mangal partisi düzenleyerek ve yandaş kanal A Haber'i yanına alarak imaj tazelemeye çalıştı. 

"Buranın Allah'ı benim'' diyen okul müdüründen yeni skandal!

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Necati Yener'in görevden alınmasını istedi ve Twitter hesabından Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Necati Yener'le ilgili şu paylaşımda bulundu:

 

 

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