  • BIST 117.524
  • Altın 158,941
  • Dolar 3,7652
  • Euro 4,5300
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 6 °C
02.01.2018 19:25

'Küfür eden insanlar' araştırmasında çarpıcı sonuç

»
'Küfür eden insanlar' araştırmasında çarpıcı sonuç
Sosyal Psikoloji ve Kişilik Bilimleri dergisinde yayınlandı.

Mergim Özdamar / İstanbul, (DHA) –  Sosyal Psikoloji ve Kişilik Bilimleri dergisinde yayınlanan üç bölümlü çalışmada, Hollanda Maastricht Üniversitesi'nden Gilad Feldman liderliğindeki uluslararası bir ekip toplumda küfürü analiz ederek, küfür eden insanlar daha dürüst olduğunu buldu.

Ekip ilk olarak 276 kişinin nasıl küfür ettiğini belirledi. Katılımcılara en sevdikleri küfürler ve günlük kullanımları soruldu.

Araştırmacılar ayrıca katılımcılardan sözü edilen küfür kelimeleri ile ilişkilendirdikleri duyguları (öfke ya da korku gibi) not etmelerini istedi.

Adaylar daha sonra dürüstlük seviyelerinin ve yalan söylemeye ne kadar yatkın olduklarının ölçülmesi için psikolojik bir anket doldurdu.

Ekip, daha az yalan söyleyenlerin daha çok küfür yazdığını gördü.

Ankete katılanların çoğunluğu ayrıca küfürlerin tipik olarak öfkenin olumsuz duygularını ifade etmek için kullanıldığını bildirdi.

Ancak araştırmacılar, insanlar analiz edildiklerini bildiklerinde küfür etmeyi azalttığı için, küfür kullanımını analiz etmenin zor olabileceğini belirtti.

Bu nedenle, araştırmacılar ikinci bölümde Facebook'un bir kullanıcı kişiliğini oldukça doğru bir biçimde canlandırdığını söyleyen önceki araştırmalardan yola çıkarak, sosyal medyaya yöneldiler.

Küfürlerin ve diğer dürüstlüğü simgeleyen sözcüklerin varlığına odaklanan ekip 70 bin civarında Facebook profilini analiz etti.

Araştırmacılar çevrimiçi “yalancıların” ben, o ve onlar gibi birinci ve üçüncü kişi zamirlerini ve ancak veya hariç gibi kelimeleri daha az kullandıklarını iddia eden bir yaklaşım kullandılar.

Bu model yalancılık tespitinde 2003 yılında bir araştırma ekibi tarafından ilk kez kullanıldığında, yüzde 67 doğruluk oranına ulaşmıştı.

Son çalışma, ABD Devlet Dürüstlük Araştırması'nın mevcut kamu kayıtlarına baktı.

Çalışmanın sonucunda şöyle yazdı:

“Küfür ve dürüstlük arasındaki ilişkide rakip görüşlere ampirik bir cevap vermek için yola çıktık. Daha yüksek bir küfür kullanımı oranının daha fazla dürüstlükle ilişkili olduğunu bulduk.”

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erkek arkadaşa sürpriz evlenme teklifi02 Ocak 2018 Salı 14:14
  • Bu restorasyonlar çok matrak!02 Ocak 2018 Salı 13:50
  • Günün kahramanı Kocaeli'den02 Ocak 2018 Salı 13:16
  • Kahvede ilginç görüntü! Oyun tutkusunun önüne geçemedi...02 Ocak 2018 Salı 11:05
  • İşte 2017'de doğan bebeklere en sık verilen isimler02 Ocak 2018 Salı 09:56
  • Fırtına sonrası plaja böyle gelerek aramaya başlıyor02 Ocak 2018 Salı 09:40
  • Ağrı Dağı'nda görüntülendi; soyu tükeniyor02 Ocak 2018 Salı 00:03
  • On Numara'da heyecanlı bekleyiş sona erdi01 Ocak 2018 Pazartesi 22:13
  • Meteoroloji'den 3 il için 'kar' uyarısı01 Ocak 2018 Pazartesi 21:06
  • Alkol yasağını kumdan adayla deldiler01 Ocak 2018 Pazartesi 18:59
    • FOTO GALERİ
    • Metin Hara'dan Adriana Lima'ya ilginç evlilik teklifi
    • Bu restorasyonlar çok matrak!
    • Nesrin Cavadzade hayranları çıldırdı!
    VİDEO GALERİ
    • Kasıklarına saklamış! Tam 520 gram
    • Hande Yener konserinde olay! Tekme tokat saldırdılar...
    • ABD Başkonsolosluğu önünde vize hareketliliği
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti