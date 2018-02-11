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11.02.2018 17:00

Küçükçekmece Gölü'nde korkunç olay!

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Küçükçekmece Gölü'nde korkunç olay!
Küçükçekmece gölünde bu sabah 63 yaşında bir kadının cansız bedeni bulundu.

DHA - Küçükçekmece gölünde 63 yaşında bir kadının cansız bedeni bulundu. Kadının haberi alıp göl kenarına gelen yakınları gözyaşı döktü.

Edinilen bilgilere göre, parkta devriye görevi yapan güvenlik görevlileri saat 09.30 sıralarında gölde bir ceset olduğunu gördü. Göreviler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken, cansız bedenin bulunduğu noktaya gelen Deniz Polis'i gölde bulunan cesedi kıyıya çıkardı. Yapılan incelemelerde bedenin 63 yaşındaki Nihal Kaya'ya ait olduğu belirlendi. Haberi alan yakınları olay yerine gelerek uzun süre gözyaşı döktü.

Yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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