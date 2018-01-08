Küçük Yiğit’in hayatı Bale ile değişti

Doğuştan konuşma geriliği ve kaslarında zayıflık olan Yiğit Çetin (9), Bayraklı Belediyesi’nin bale kursuna katılarak tüm engelleri birer birer aşarak doktorlarını bile şaşırttı.

Haftada 3 saat bale eğitimi alan küçük Yiğit’in annesi Canan Çetin, “Bu kursal Yiğitte gözle görülebilir değişiklilik gerçekleşti. Sosyalleşti, konuşması düzeldi, daha önce aklında tutamıyordu şimdi aklında tutmaya başladı, okula başladığında hiçbir sıkıntı olmadı. Şu anda durumu çok çok iyi” dedi.

Çetin ailesinin ikinci çocuğu olan Yiğit Çetin, sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Anne Canan Çetin, çocuğunu 6 aylıkken sağlık ocağına götürdü. Buradaki kontrollerde çocuğun oturmasıyla ilgili bir problem olduğunu belirleyen doktor, aileyi Behçet Uz Çocuk Hastanesi’ne yönlendirdi. Burada yapılan muayene sonucunda Yiğit’in kas gelişimiyle ilgili bir sıkıntı olduğu ortaya çıktı. Doktorlar, “Çocuğunuz ileriki yaşlarda yürüyemeyebilir” sözleri ailede şok etkisi yarattı. Hemen fizik tedavi başladı. Küçük Yiğit’in yaşı ilerledikçe konuşma geriliği rahatsızlığı olduğu da anlaşıldı.

4.5 YAŞINDA BALEYLE TANIŞTI

Küçük Yiğit, 4.5 yaşına geldiğinde yürümede problem yaşıyor ve sürekli düşüyordu. Anne Canan Çetin, komşularının tavsiyesiyle oğlunu Nafiz Gürman Mahallesi’ndeki İhsan Alyanak Kültür Merkezi’ndeki Bayraklı Belediyesi’nin açtığı bale kursuna yazdırmaya karar verdi. Bu sırada anne Çetin’e, “Erkek çocuğuna tayt mı giydireceksin” diyenler bile oldu. İnsanların söylediklerine aldırış etmeyen aile, bale kursu sayesinde oğullarının olumlu yönde gelişimine ay ve ay tanıklık etti. Yiğit’in yürümesi ve konuşması düzeldi, özgüveni arttı ve arkadaş edinmeye başladı.

DOKTOR DA ŞAŞIRDI

Anne Canan Çetin, bale kursuyla adeta hayatlarının değiştiğini belirterek, “Yiğit şimdi 9 yaşında. Her şeyi yaşıtları gibi yapıyor. Oğlumuzun rahatsızlığını 6 aylıkken fark ettik. Oturmasında bir anormallik vardı. Behçet Uz Çocuk Hastanesi’ne gittik. Kas geriliği olduğu söylendi. Fizik tedavi verdi. Doktorlar, ‘Yiğit için yaşıtlarından biraz geri ama zaman lazım. Hemen iyileşir ya da iyileşmez diyemeyiz’ dediler. Arkadaşım Bayraklı Belediyesi’nin bale kursunu tavsiye etti. Oğlumu kursa yazdırdık. Doktor bana yarım saat ilgileniyordu, buraya her geldiğimizde hocamız 3 saat ders verdi. Kursa belli bir süre gittikten sonra doktor, ‘Sen bu çocuk için ne yaptın? Ne yapmışsan çok iyi yapmışsın. Yiğit'in kasları açılmaya başladı. Baleye göndererek çok doğru bir karar vermişin’ dedi.

HİÇBİR SIKINTIMIZ KALMADI

Anne Çetin, birçok sıkıntıyı geride bıraktıklarını söyledi. Çetin, “İyi ki böyle bir kurs var. Bu kursa oğlumu yazdırdığımda bazıları, ‘erkek çocuğuna tayt mı giydireceksin’ dedi. Ben de o zaman, ‘Çocuğum yatalak mı olsun?!’ diyerek onlara tepki gösterdim. Bu kursla birlikte Yiğitte gözle görülebilir değişiklilik gerçekleşti. Sosyalleşti, konuşması düzeldi. Okula başladığında hiç bir sıkıntı olmadı. Şu anda durumu çok çok iyi…Hiçbir sıkıntımız kalmadı” dedi. Bale öğretmeni Fikret Bayram ise, “Yiğitle tanışalı 4 sene oluyor. Yiğit bize ilk geldiğinde algılamasında ve kaslarında problemi vardı. Bu tür kontak kuramıyorduk. Yaptığımız çalışmalarla kasları gelişti. Özgüveni arttı. Tabi sadece Yiğit'te değil bütün çocuklarımız da bir takım gelişmeler gözlemlendi” dedi.

KURSLARIMIZ ÇOCUKLARIMIZ İÇİN

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, her yaş grubu için belediye bünyesinde çeşitli kurslar düzenlediklerini belirterek, “Çocuklarımız ve gençlerimiz için çok sayıda kursumuz var. Kurslarımız çocuklarımızın gelişimine gerçekten önemli bir katkısı oluyor. Yiğit’in hikayesi herkese örnek olmalı. Engelleri teker teker aşmayı bildi. Umarım hayatında hep başarılı olur ve engelleri aşmaya devam eder” dedi.