Kronik baş ağrılarının nedeni o mu?

Op. Dr. Tuğçe Karaçay, kronik baş ağrılarından yakınan hastaların midelerinde helicobacter pylori görüldüğünü açıkladı. Bu bakterinin tedavi edilmesiyle birlikte migren ağrılarının ortadan kaybolduğunu dile getirdi.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde hizmet veren Op. Dr. Tuğçe Karaçay, yapılan klinik çalışmalarda kronik baş ağrılarından yakınan hastaların midelerinde helicobacter pylori görüldüğünü ve bu bakterinin tedavi edilmesiyle birlikte migren ağrılarının ortadan kaybolduğunu söyledi.

Helicobacter pylori tedavisinin kişi için birçok mide şikayetlerinin ortadan kalkacağı anlamına geldiğinin altını çizen Op. Dr. Tuğçe Karaçay şöyle konuştu:

‘’Yapılan çalışmalar kronik baş ağrılarından yakınan hastaların önemli bir kısmında helicobacter pylori mide bakterisi tespit edildi. Bu bakteriyle mücadele sırasında migren ataklarının ve şiddetinin azaldığı görüldü. Mide şikâyetleri genellikle basit bir yanma-ekşimeden, kıvrandırıcı ve gece uykudan dahi uyandırabilen ağrılar ve yemek borusuna kadar uzanan yakıcı ağrılara kadar varabilmektedir.