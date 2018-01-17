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17.01.2018 17:00

Kritik MGK başladı!

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Kritik MGK başladı!
Ankara bugün peş peşe iki kritik toplantıya ev sahipliği yapıyor. Yılın ilk ve en kritik MGK toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Saray'da başladı.

Toplantıların gündeminde ABD’nin Suriye’de Suriye sınırında kuracağını açıkladığı 'terör ordusu" girişimi ve buna verilecek yanıt ile olası bir Afrin-Menbiç operasyonu ile OHAL'in uzatılması var. MGK'dan sonra Bakanlar Kurulu toplanacak.

ABD’nin Suriye’de kuracağını açıkladığı 'terör ordusu  girişimi sınırda hareketliliği artırdı. Karara Türkiye'nin tepkisi sert oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Doğmadan boğarız' açıklaması yaptı. Hazırlıkları yapılan Afrin operasyonu için Suriye sınırına  yığınak hızlandırıldı. Operasyonun kaderini belirleyecek karar bugün  yapılacak iki toplantıda alınacak.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), YPG kontrolündeki  Afrin ve Münbiç’e yönelik operasyonu başlatmak için tüm hazırlıklarını tamamladı ve emri bekliyor.

PEŞ PEŞE İKİ TOPLANTI

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu Beştepe'de başladı. Yılın ilk ve ocak ayı olağan toplantısının en önemli gündem maddesi Afrin operasyonu olacak. 19 Ocak'ta sona erecek OHAL'in uzatılması yönündeki tavsiye kararı da bugünkü toplantının ana gündem maddeleri arasında yerini alıyor. MGK toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Bakanlar Kurulu'nda OHAL'in uzatılması yönünde karar verilecek. 21 Temmuz'da ilan edilen OHAL, böylelikle 6. kez uzatılmış olacak. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada operasyonun Suriyeli muhaliflerle birlikte yapılacağını söylemişti. 

Olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının 19 Ocak’tan itibaren 3 ay daha uzatılması yönünde tavsiye kararı da alınacak. MGK’da alınacak OHAL kararı Bakanlar Kurulu’nda tezkereye dönüştürülerek TBMM’ye sunulacak. OHAL uygulamasının süresi daha önce 5 kez uzatılmıştı. Hükümet geçen hafta OHAL'in 6. kez uzatılacağını duyurmuştu. 

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