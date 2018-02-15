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15.02.2018 11:20

Kritik görüşme öncesi Soner Yalçın yazdı

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Kritik görüşme öncesi Soner Yalçın yazdı
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Orta Doğu ziyareti kapsamında bugün Türkiye'ye geliyor. Kritik görüşme öncesi Saner Yalçın, Tillerson gerçeğini yazdı.

“It’s Oil, Stupid”
Mehmetçik Afrin'de kahra­manca mücadele ederken, ve bizler cephe gerisin­de ABD emperyalizmini yazarken, saldırılara uğramamız rastlantı mı?

  
Bugün…

Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tiller­son kimdir?

Sorunun yanıtı veril­meden Tillerson'un hangi amaçla ülkemize geldiği anlaşılamaz!

Keza… Irak'ta, Libya'da, Suriye'de vd. neler olduğu kavranamaz!

Tillerson, Teksas'lı…

Teksas deyince aklınıza ne geliyor; petrol!

Tillerson, Teksas Austin Üniversitesi'ni bitirdi.

23 yaşında, 1975 yılında mühendis olarak Exxon'da çalışmaya başladı.

Dünyanın en büyük petrol şirketlerinden Exxon'un sahibi Rockefeller ailesi idi.

Tillerson…

1989'da… Exxon'un mer­kez üretim bölümünün genel müdürlüğüne getirildi.

1995'te… Exxon'un Ye­men'deki kuruluşunun başına geçti.

Üç yıl sonra…

Şirketin Teksas'taki kolu Exxon Ventures (CIS) başkan yardımcısı ve şirke­tin Rusya'daki kolu Exxon Neftagas (ENL) başkanı oldu. Rusya'nın birçok böl­gesinde petrol ve doğalgaz arayan Sakhalin-1 konsor­siyumunun başında bulun­du. Boris Yeltsin ile yakın ilişki kurdu. Devlete ait petrol şirketi Rosneft ile ortaklık kurmak istedi. Tutuklanma­dan önce Michail Khodorkov­sky'nin Yukos şirketini almak istedi.

Bir yıl sonra Tillerson…

Exxon ve Mobil'in birleşme­sinden doğan ExxonMobil'in başkan yardımcısı oldu.

2004'te… 200 ülkede iş yapan ExxonMobil'in baş­kanlığına getirildi.

İki yıl sonra ise CEO oldu.

ExxonMobil döneminde Or­tadoğu petrolleriyle yakın­dan ilgilendi. Örneğin, 2012 yılında Barzani ile milyar dolarlık anlaşma imzaladı. (Bu petrol Türkiye üzerinden taşınacaktı. Paranın kimde toplanacağı konusunda görüş ayrılığı çıktı. Türkiye, “Halk­bank” derken; Tillerson ile Barzani Rockefeller ban­kası dedi. Sonra Halkbank'ın başına neler geldiğini hatırla­tırım. Neyse, kafanızı karıştır­mayayım!)

Bitmedi…

ASLINDA GELEN KİM

Tillerson'un CEO olduğu dönemde ExxonMobil, Ka­radeniz'de sondaj çalışmaları yaptı.

Ukrayna ve Kırım kri­zi ABD ile Rusya'yı karşı karşıya getirince, Rusya'da 750 milyon varil civarın­da petrol bulan Exxon ge­lişmelerden çok zarar gördü. Rusya'ya yaptırımları ihlal ettiği için ABD Hazine Dış Varlıklar Ofisi tarafından 2 milyon dolar ceza aldı.

Sadece bu değil…

Exxon'un, Obama ile yıldızı pek barışmadı.

Trump seçilince…

-Bush, Rumsfeld, Che­ney “şeytan üçgeni” ekibi içinde bulunan…

-Bölgeyi 22 ülkeye böle­cek- Büyük Ortadoğu Proje­si (BOP) “mucidi”…

-ABD eski Dışişleri Ba­kanı Condoleezza Rice, Tillerson'u Başkan Trump'a önerdi!

CIA Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı yapan Robert Ga­tes de bu teklifi destekledi.

Kuşkusuz… Perde arkasın­daki asıl isim, Rockefeller aile­sinin adamı ABD eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger idi!

Sonuçta:

Genellikle Cumhuriyetçi adaylara -2000'den 2016'ya kadar 468 bin dolar- maddi destek veren Tillerson, ilk kez Trump'a hiçbir katkı sunmadığı halde Dışişleri Bakanı oluverdi!

Ancak…

Tillerson'un bakanlığı kolay olmadı; ABD Senato Komisyonu'ndaki oylamadan zar zor 11-10 oyla geçti…

Tillerson'a itiraz eden­ler, onun ömrünü geçirdiği Exxon'un çıkarlarını ABD çıkarları önünde tutacağını söyledi. Ukrayna-Kırım krizi bunun örneğiydi! Medya lobisi devreye sokuldu; Financial Times vd. “Tillerson, Exxon ilişkisini kesecek” gibi ab­sürt yayınlar yaptı.

Exxon başardı:

CEO'su Tillerson'u, Beyaz Saray'ın en güçlü koltukların­dan birine oturttu!

Yani:

Ankara'ya ABD Dışişleri Bakanı değil, petrol şirke­ti Exxon temsilcisi geliyor!

ABD VATANDAŞI GAZETE PATRONU

Tillerson karanlık işle­ri seven biri…

Örneğin, ExxonMobil CEO'su iken yedi yıl, “Way­ne Tracker” sahte e-posta adresini kullandığı ortaya çık­tı. Soruşturma geçirdi. Vs.

Bu bilgiyi vermemin nede­ni; Dışişleri Bakan Yardım­cılığı'na –siyonist görüşleri olan- Elliott Abrams'ı getir­mesi. Kim bu Abrams?

Reagan ve Bush'un sadık adamıydı…

Abrams da Trump'un başkanlığına en sert muhale­feti yapan isimlerden biriydi. Bu nedenle Trump, bakan yardımcısı olmasını isteme­di. Gücü yetmedi.

Dünyaya “insan hakları sa­vunucusu” diye gösterilen Ab­rams'ın adı, İran-Kontra ve Nikaragua, Honduras, Gua­temala, El Salvador'daki iç savaş skandallarına karıştı. Bu adamın 1980-90'lar­da yaptıkları bilinme­den ABD- PKK/YPG ilişkisi­ni analiz edemezsiniz!

Evet…

Bir yanda, petrol şirke­ti temsilcisi…

Diğer yanda, iç savaş uz­manı…

Bugün ABD dışişlerini yö­netmektedir!

Rastlantı değildir…

Amaçları bellidir…

Peki…

Mehmetçik Afrin'de kahra­manca mücadele ederken, ve bizler cephe gerisin­de ABD emperyalizmini yazarken, saldırılara uğramamız rastlantı mı?

Dün yine…

“Çağrıldığı takdirde ABD'de askere gidece­ğine ve daha önce baş­ka ülkeler için yaptığı sadakat yeminlerinden vazgeçtiğine dair söz veren” Mücahit Ören adlı Amerikan vatandaşının sahibi olduğu Türkiye gazetesi yalanlarını sürdürdü!

Niye şimdi? Çünkü:

ABD vatandaşı Mücahit Ören, CIA'nın “yurtseverlik cephesini” karıştırma strateji­sini uyguluyor.

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