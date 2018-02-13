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13.02.2018 22:20

Kritik derbi tarihleri belli oldu!

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Kritik derbi tarihleri belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki yarı final mücadelesinin tarihi belli oldu

Süper Lig'de 23. ve 26. hafta arası fikstür yayınlandı. Buna göre 26. haftadaki Fenerbahçe Galatasaray derbisi 17 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.

Süper Lig'de 23. hafta oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ise 25 Şubat pazar günü oynanacak. Vodafone Park'taki maç 19:00'da başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Beşiktaş ile Fenebrahçe arasındaki yarı final ilk mücadelesi 1 Mart Perşembe günü saat 20:30'da oynanacak.

İşte kritik tarihler:

SPOR TOTO SÜPER LİG

-23. Hafta-

25 Şubat Pazar 19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe (Vodafone Park)

-24. Hafta-

5 Mart Pazartesi 20.00 Trabzonspor - Beşiktaş (Medical Park Stadyumu)

-26. Hafta-

17 Mart Cumartesi 19.00 Fenerbahçe - Galatasaray (Ülker Stadyumu)

18 Mart Pazar 19.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş (3. İstanbul Fatih Terim)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 1. MAÇ

1 Mart Perşembe 20.30 Beşiktaş - Fenerbahçe (Vodafone Park)

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