Kritik derbi tarihleri belli oldu!

Süper Lig'de 23. ve 26. hafta arası fikstür yayınlandı. Buna göre 26. haftadaki Fenerbahçe Galatasaray derbisi 17 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.
Süper Lig'de 23. hafta oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ise 25 Şubat pazar günü oynanacak. Vodafone Park'taki maç 19:00'da başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Beşiktaş ile Fenebrahçe arasındaki yarı final ilk mücadelesi 1 Mart Perşembe günü saat 20:30'da oynanacak.
İşte kritik tarihler:
SPOR TOTO SÜPER LİG
-23. Hafta-
25 Şubat Pazar 19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe (Vodafone Park)
-24. Hafta-
5 Mart Pazartesi 20.00 Trabzonspor - Beşiktaş (Medical Park Stadyumu)
-26. Hafta-
17 Mart Cumartesi 19.00 Fenerbahçe - Galatasaray (Ülker Stadyumu)
18 Mart Pazar 19.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş (3. İstanbul Fatih Terim)
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 1. MAÇ
1 Mart Perşembe 20.30 Beşiktaş - Fenerbahçe (Vodafone Park)
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