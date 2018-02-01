Kreş çocukları Azerbaycan kültürü ile tanıştı

Çankaya Belediyesi tarafından çocukların farklı ülkeleri tanımaları amacıyla yürütülen “Kreşlerde Ülkeler Projesi” kapsamında Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim’in eşi Zümrüt İbrahim Ata Gündüz Bakımevi’ndeki çocukları ziyaret etti.

Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim’in eşi Zümrüt İbrahim Çankaya’nın minikleriyle bir araya geldi. Çocukların farklı ülkeleri ve kültürleri tanımasını amaçlayan “Kreşlerde Ülkeler Projesi” kapsamında Almanya, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerin büyükelçilerinin eşlerinin ardından şimdi de Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim’in eşi Zümrüt İbrahim çocuklarla buluştu.

AZERİ MÜZİĞİ DİNLEYİP ÇİZGİ FİLM İZLEDİLER

Ata Gündüz Bakımevi’ni ziyaret eden İbrahim, sınıfları ziyaret ederek çocukların oyunlarını izledi. Miniklerin kendisi için hazırladığı müzikli gösteriyi de ilgiyle takip eden Zümrüt İbrahim, çocuklara Azerbaycan’a ait kitap ve çeşitli hediyeler verdi.

Azeri bir müzisyen tarafından tar ile çalınan “Benim Küçük Cücelerim”, “Çırpınırdı Karadeniz” ve “Sarı Gelin” şarkılarını dinledikten sonra bir de Azeri çizgi film izleyen çocuklar Zümrüt İbrahim’e sorular da sordular.

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN İKİ KARDEŞ ÜLKE

Türk çocuklarıyla bir araya gelmekten ve onlarla birlikte şarkılar söylemekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Zümrüt İbrahim, Ankara’ya ilk kez geldiğini ve çok sevdiğini belirtti. “Burası bizim bir parçamız, Türkiye ve Azerbaycan iki kardeş ülke” diyen İbrahim çocuklara Azerbaycan hakkında bilgiler verdi.

Sohbetin ardından çocuklar kendi yaptıkları ve Ankara’yı anlatan bir tabloyu Zümrüt İbrahim’e hediye ettiler.

KREŞLERDE ÜLKELER PROJESİ DEVAM EDİYOR

2015-16 eğitim öğretim yılında başlatılan proje kapsamında, Çankaya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevlerinde eğitim gören çocuklara, farklı ülkelerin kültürlerini tanıtmak amaçlanıyor. Büyükelçiliklerin kültür ataşelikleri işbirliği ile gerçekleşen projede, her ülkenin kültürüne yönelik görsel, işitsel ve dokunsal hafıza oluşturmaya yönelik çalışmalar yer alıyor. 2018 yılının ilk çalışması olan Azerbaycan’ın ardından proje farklı ülkelerle devam edecek.