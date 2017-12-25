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26.12.2017 02:35

Kremlin'den kritik "soğuk savaş" açıklaması

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Kremlin'den kritik "soğuk savaş" açıklaması
Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, "soğuk savaş" söylemlerini değerlendirdi. Peskov, Rusya'ya yönelik yaptırımların Moskova-Washington arasındaki ilişkileri riske sokacağını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, yaptırımları arttırmanın Moskova ve Washington ilişkilerini çok büyük bir riske sokacağını söyledi. Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, ABD-Rus ilişkilerinde soğuk savaş söylemlerinin kullanımıyla ilgili endişelerini dile getirerek, yaptırımları arttırmanın Moskova ve Washingtonilişkilerini çok büyük bir riske sokacağını söyledi.

"BU DURUM KAYGILARA NEDEN OLUYOR"

Peskov gazetecilere verdiği demeçte," Bu durum kaygılara neden oluyor elbette. Ama ben "Soğuk Savaş" ve benzeri vurgulu cümleler kullanmayacağım "dedi. Peskov, "Zaten ciddi bir noktada olan ilişkilerinizin büyük riskler altına veya tehlikeye girmesini hiç bir şekilde istemeyiz" şeklinde sözlerine devam etti.

"MOSKOVA TARTIŞMAYA GİRMEDİ, GİRMEYECEK"

Kremlin Sözcüsü Peskov'a göre, Rusya yaptırımların kaldırılması konusunda herhangi bir talepte bulunmayacak. Peskov,"Biliyorsunuz, Kremlin ve Devlet Başkanı Putin, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara karşı olumsuz tutumlarını hiç gizlemedi. Başkan Putin, sürekli olarak bu yaptırımları yasadışı olarak gördüğümüzü söyledi ve Moskova'nın bu yaptırımların kaldırılmasını tartışmadığını ve tartışmayacağını söyledi" açıklamasında bulundu.

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