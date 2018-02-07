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07.02.2018 14:25

Kremlin sözcüsü Peskov'dan flaş Erdoğan iddiası

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Kremlin sözcüsü Peskov'dan flaş Erdoğan iddiası
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi.

Peskov'a bugünkü basın toplantısında Putin, Erdoğan ve Ruhani arasında yeni üçlü zirve yapılması ihtimali soruldu. 


"ÜÇLÜ ZİRVE İHTİMAL DIŞI DEĞİL'
Peskov, "Putin'in Erdoğan ve Ruhani ile sürekli iletişim halinde olduğunu biliyorsunuz. Bu temaslar, Suriye'yle ilgili konuların görüşülmesi kapsamında düzenli olarak yapılıyor. Bu nedenle, elbette liderler gerekli görülmesi halinde üçlü zirve yapılmasını ihtimal dışı tutmuyor ancak şu an için bu konuda somut bir mutabakat yok" yanıtını verdi.

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