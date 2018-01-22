Kremlin Sözcüsü Peskov, Ecevit anısını anlattı

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, başbakanlığı döneminde Ecevit ile Putin'in yaptığı bir görüşmede tercüman olarak bulunduğunu söyledi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin 16. Başbakanı Bülent Ecevit'in muhteşem bir politikacı olduğunu söyledi. 18 Mart'ta yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin konuşan Peskov, Türkçe 'Aklın yolu birdir' atasözünü dile getirdi.

Sputnik'te yer alan habere göre Peskov, Rossiya 1 televizyonunda Nailya Akserzade'nin programına konuk oldu.

Moskova Devlet Üniversitesi Türkoloji bölümünden mezun olan ve çok iyi Türkçe bilen Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le çalışmaya tercümanlıkla başladığını belirtti.

'PUTİN'LE ÇALIŞACAĞIMI HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM'

Peskov, "Putin başbakanken, dönemin Türkiye Başbakanı Bülent Ecevit geldi. Ecevit muhteşem bir politikacıydı. Beni de Ankara Büyükelçiliği'nden Moskova'ya tercümanlık için göndermişlerdi. Putin genç bir başbakandı. Bu eşsiz bir olaydı. Moskova'da devlet başkanlığı idaresinde çalışmaya başladığımda bu olay aklıma geldi. O zaman ilk kez gördüğüm Putin'le Kremlin'de birlikte çalışacağımı hiç düşünmemiştim" dedi.

Peskov, Putin'in bağımsız olarak aday olacağı başkanlık seçimleri için de Türkçe "Aklın yolu birdir" dedi ve bu atasözünü şöyle açıkladı:

"Hayatta olaylar gelişirken mevcut tüm seçenekler arasında doğru ve makul olan tek bir yol vardır. Şimdi özellikle de seçim sürecine felsefi açıdan bakacak olursak da aklın yolu bir."