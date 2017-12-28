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29.12.2017 00:25

Kredi kartlarıyla ilgili flaş gelişme!

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Kredi kartlarıyla ilgili flaş gelişme!
Kredi kartlarının internete onay süresi uzatıldı.BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "İnternetten kartla alışverişe onay süresini 31 Ocak 2018'de sona erdireceğiz." dedi.

İnternetten kartla alışverişe onay süresi 31 Ocak 2018’e kadar uzatıldı. Açıklama BDDK Başkanı  Mehmet Ali Akben’den geldi.

Onay süresinin ilk olarak 17 Ağustos’ta sona ereceği açıklanmıştı. Ancak gelen talepler doğrultusunda bu süre 31 Aralık’a kadar uzatılmıştı.

BDDK alınan bu kararın gerekçesi olarak yaşanan dolandırıcılık olaylarını göstermişti. Kartlarını internet alışverişinde kullanmayan ancak dolandırıcıların hedefi olan ve zarara uğratılan vatandaşların sayısında yaşanan artış nedeniyle bu kararın alındığı belirtilmişti.

İşte yeni dönemde kullanıcıların bilmesi gereken 5 soru ve cevabı…

1) Hangi kartları kapsıyor?

Bireysel müşterilere verilmiş ve verilecek tüm banka ve kredi kartları kapsam içinde. Belirtilen geçiş süresi sonunda düzenlenecek olan bireysel banka kartı ve kredi kartları kart sahiplerine, e-ticaret işlemlerine kapalı olarak gönderilecek. Mevcut kartlar da eğer onay verilmediyse, online işlemlere kapatılacak.

2) Kartlar hangi işlemlere kapatılacak?

Kart sahibinin aksi yönde açık talebinin bulunmadığı durumlarda, bireysel banka kartı ve kredi kartları, yurtiçi ve yurtdışı sitelerden yapılan tüm elektronik ticaret işlemlerine kapatılacak. E-ticaret alışverişleri, mobil uygulama ödemeleri, online film ve müzik gibi abonelik sistemine sahip olan işlemlerde kartlar kullanılmayacak.

3) Kartın etkilenmemesi için ne yapmalı?

Kart sahiplerinin kartlarını e-ticaret işlemlerinde kullanmaya devam edebilmesi için ilgili kart bankası ile iletişime geçmesi gerekiyor. Bunun için 3 yöntem var. Kullanıcıların ilgili bankanın mobil veya internet şubesindeki ayarlar kısmından elektronik ticaret işlemine onay vermesi gerekiyor. İnternet ve mobil bankacılık kullanmayanlar ise şubeye giderek veya telefon bankacılığıyla işlemlerini tamamlayabiliyor.

4) Ödeme talimatları ne olacak?

Ödeme talimatları kapatılmayacak. Kartlar ile verilen ödeme talimatları (mail order, telefon order) kapsam dışında tutuluyor. Yani onay vermeseniz de kartınızı bu işlemlerde kullanmaya devam edebileceksiniz. Örneğin; sigorta, BES, eğitim, aidat, gibi hizmet alımlarınız için kartınızdan verdiğiniz talimatlar varsa etkilenmeyeceksiniz.

5) Bankalar tarafından kullanıcılara kart durumu hakkında bilgilendirme yapılıyor. Bankanızın yönlendirmeleri doğrultusunda ilerleyebilirsiniz. Kart sahiplerinin bu konudaki soru ve talepleri için bankalarına başvurmaları gerekiyor.

(sözcü)

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