Kredi kartı kullananlar dikkat! O uygulama için son gün yaklaştı...

Banka ve kredi kartlarının elektronik ticarette kullanılabilmesi için onay vermeyen 14 milyon kart sahibinin, 5.5 milyonu internet alışverişi yaptı.

Banka ve kredi kartlarının elektronik ticarette kullanılabilmesi için kart sahibinden onay alma süresinin sonuna yaklaşıldı. 45 milyon kart sahibinden 31 milyonundan talep alındı. Talep alınamayan 14 milyon karttan 5.5 milyonu internet alışverişinde kullanıldı.



Kartlarla internetten alışveriş ve ödeme yapılabilmesi için kart sahiplerinin onay vermesine yönelik süre 31 Ocak'ta sona erecek.



Dolandırıcılar tarafından ele geçirilen kart bilgileri kullanılarak, kişinin bilgisi ve isteği dışında internet üzerinden yapılan alışverişlere ilişkin şikâyet artış gösterdi. Hatta kartının elektronik ticarete açık olduğunun farkında dahi olmayan kart sahipleri var. Bu nedenle kartların standart şekilde elektronik ticarete açık olarak düzenlenmesi yerine kart sahibinin tercihinin sorulması ve talebi doğrultusunda elektronik ticarete açık olması yönünde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca Ekim 2016’da karar alındı.





31 Ocak 2018 olarak belirlenen uygulamaya geçiş tarihi sonrasında da kart sahiplerinin kartlarını internet işlemlerine açmak için onay vermesi ya da tercihlerini değiştirmesi halinde internete açık kartını kapalı, kapalı kartını açık hale getirmesi her zaman mümkün olacak.Bankalar çağrı merkezi, internet şube, mobil şube gibi farklı kanallardan kart hamillerinin taleplerini alıp işleyebilecekleri altyapıyı oluşturdu. Uygulamaya geçiş sonrası, onayını ya da değişen tercihini bankaya iletmek isteyen kart hamili tercih ettiği bir kanaldan bankaya ulaşarak istediği anda işlemini yaptırabilecek.