  • BIST 113.589
  • Altın 161,203
  • Dolar 3,8022
  • Euro 4,5511
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 3 °C
10.01.2018 19:35

Kraliyetin müstakbel gelini sosyal medyaya veda etti

»
Kraliyetin müstakbel gelini sosyal medyaya veda etti
Birleşik Krallık kraliyet ailesinden Prens Harry ile Mayıs ayında evlenmeye hazırlanan Meghan Markle, düğünden önce tüm sosyal medya hesaplarını kapattı.

DHA - 36 yaşındaki Meghan Markle, kişisel blog'u The Tig'i sildikten yaklaşık bir yıl sonra Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarını da sildi.

The Suits dizisinin eski oyuncusu, dün Prens Harry ile birlikte güney Londra’da bulunan Brixton semtinde bir radyo istasyonunu ziyaret etti.

Independent’ın haberine göre, Kensington Sarayı Los Angeles doğumlu yıldızın “yıllar boyunca sosyal medya hesaplarını takip eden herkese minnettar olduğunu, ancak bu hesapları bir süredir kullanmadığı için kapattığını” söyledi.

Oyuncu, The Tig isimli blogunu Nisan 2017’de kaparken Markle şunları yazmıştı:

“Sevgili Tig arkadaşlarım, neredeyse üç senenin ardından bloguma hoşça kal demenin vakti geldi. Bir tutku projesi olarak başlayan bu platform ilham, destek, eğlence ve keyif kaynağı olan inanılmaz bir topluluk haline geldi. Günlerimi daha parlak yaptınız ve bu tecrübeyi çok fazla sevinçle doldurdunuz. Tig anlarını gülerek, risk alarak ve dünyada görmek istediğiniz değişimi koruyarak bulmaya devam edin.”  

İnsanlara kendi değerlerinin farkında olmaları gerektiğini söyleyen Markle sözlerini, “Size tekrar söylediğim gibi: siz, tatlı dostlarım, siz isteklerinizi gerçekleştirmek için yeterli özelliklere sahipsiniz. Herşey için teşekkürler” diye bitirdi.

Bununla beraber, Markle’ın Twitter veya Instagram sayfalarında herhangi bir veda mesajı yer almadı.

Meghan Markle’ın Instagram hesabı, Prens Harry ile tanışmadan önceki hayatını gösteriyordu.

Kraliyet ailesi üyelerinin sosyal medya hesaplarının olması yasak.



Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı: Gülben Ergen'le ilgili şok iddialar10 Ocak 2018 Çarşamba 10:54
  • Nusret'in İbrahim Tatlıses halayına milyonlarca beğeni10 Ocak 2018 Çarşamba 10:13
  • Yengenin paylaştığı çıplak video sosyal medyayı salladı10 Ocak 2018 Çarşamba 09:32
  • Hakan Peker'in son hali şoke etti!10 Ocak 2018 Çarşamba 03:12
  • Cem Yılmaz’a suç duyurusu!09 Ocak 2018 Salı 19:34
  • Tatlıses'e kardeşinden şok!09 Ocak 2018 Salı 19:25
  • Hollwyood yıldızından Cem Yılmaz paylaşımı!09 Ocak 2018 Salı 14:25
  • Özcan Deniz de modaya uydu: Evlenmeden önce...09 Ocak 2018 Salı 12:32
  • Davut Güloğlu'na haciz ve tahliye şoku!09 Ocak 2018 Salı 11:56
  • Ünlü şarkıcı klibi 'baştan çıkarıcı' diye tutuklandı!09 Ocak 2018 Salı 11:38
    • FOTO GALERİ
    • Ünlülerin yakın çekim fotoğrafları hayalkırıklığına uğrattı
    • Köylüleri azarlayan bakanlık görevlisi açığa alındı
    • "Bahçeli AKP'nin eş genel başkanıdır''
    VİDEO GALERİ
    • Yeşim Salkım, Seda Sayan'ı tehdit etti!
    • Akif Hamzaçebi: Umutsuz değilim
    • Yılbaşı gecesi İstiklal Caddesi'nde polis dayağı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti