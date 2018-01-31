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31.01.2018 22:15

Kraliyet gelininin saçını kestirme nedeni ortaya çıktı

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Kraliyet gelininin saçını kestirme nedeni ortaya çıktı
36 yaşındaki Düşes’in geçen yaz kestirdiği saçları kemoterapi ve radyasyon tedavileri nedeniyle saçlarını kaybeden lösemili çocuklara peruk üreten Little Princess Trust’a gitti. Ancak Kate’in talebiyle bağışçının ismi gizli tutuldu.

Geçtiğimiz haftalarda uzun saçlarına veda eden Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın bu tercihinin arkasında bambaşka bir hikaye olduğu ortaya çıktı. Stil değiştirdiğini düşünülen Düşes, kesilen saçlarını Little Princess Trust Vakfı aracılığıyla kanser hastası çocuklara peruk olsun diye bağışladı.

2011 yılında rüya gibi bir törenle Prens Williamile evlenip Kraliyet ailesine adım atan Kate Middleton, İngiltere’de sık sık karşılaştırıldığı Prenses Diana’nın ‘hayırseverlik’ mirasına da ortak oluyor.

HEP ÖN SAFLARDA YER ALDI

7 yıl önce eşi ile Kanada’yı ziyaret ettiğinde Calgary Havalimanı’nda 6 yaşındaki lösemili kız çocuğu Diamond Marshall tarafından karşılanan Kate, o tarihten bu yana kanserli çocuklarla ilgili etkinliklerde hep ön saflarda yer almıştı. Bu kez onlar için saçlarını da feda etti. Düşes, doğal dalgalarıyla bilinen gür saçlarını Little Princess Trust adlı hayır kurumuna bağışladı.

"İSMİ GİZLİ TUTULDU"

36 yaşındaki Düşes’in geçen yaz kestirdiği saçları kemoterapi ve radyasyon tedavileri nedeniyle saçlarını kaybeden lösemili çocuklara peruk üreten Little Princess Trust’a gitti. Ancak Kate’in talebiyle bağışçının ismi gizli tutuldu.

"KENDİSİNE MİNNETTARIZ"

Helen Creese 'Kate Middleton'ın bağışı bizi oldukça mutlu etti, kendisine diğer tüm destekçilerimize olduğu gibi minnettarız. Saçlarınızı küçük bir çocuğun mutluluğu için bağışlamak çok özverili bir hareket' dedi.

LITTLE PRINCESS TRUST NEDİR?

Kurum, 2006 yılında kızlarını kanser nedeniyle kaybeden anne-baba Wendy Tarplee ve Simon Tarplee tarafından kuruldu. 2006 yılından bu yana, hem kız hem erkek olmak üzere 5 bin 500 kanserli çocuğun (1 peruk için 8 bağış gerekiyor) peruğunu finanse etti. Üstelik kuruma saç bağışlayan ilk ünlü Kate Middleton değil. 2016 yılında İngiliz şarkıcı Harry Stylesda saçlarını bağışlamış, kesik at kuyruğunun fotoğrafını Instagram üzerinden yayınlamıştı.

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