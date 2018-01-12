Kraliçe Elizabeth'in tacını bisküvi kutularında saklamışlar

İngiliz yayın kuruluşu BBC için hazırlanan bir belgeselde açıklanan bilgilere göre, 2. Elizabeth’in babası Kral 6. George, değerli taşların Nazilerin eline geçmemesi için bir plan yaptı.

Kraliyet uzmanı Alastair Bruce, “İşin ilginci Kraliçe de bu konudan haberdar değilmiş” yorumunda bulundu. Taşların nerede saklandığı ise Kraliyet kütüphanecisi Owen Morshead ile 6. George’un annesi Kraliçe Mary arasında yapılan yazışmalar sayesinde anlaşıldı.

TENEKE KUTUYA KOYMUŞLAR

Buna göre Windsor Şatosu’nun altındaki bir kireç tabakasının içine iki bölmeli bir hücre kazılmış ve çelik kapı takıldı. Taçlarda kullanılan değerli taşlar da tenekeden bir bisküvi kutusunun içindeki bu gizli bölmede saklandı. Buraya açılan gizli kapı ise hala mevcudiyetini koruyor.

Alastair Bruce, televizyon için yapılan çekimde 2. Elizabeth ile kraliyet taçlarını da konuştu. 2. Elizabeth özellikle parlamentonun açılışında giydiği 1.28 kilogram ağırlığındaki yakut taşlı tacın 'çok kullanışsız' olduğunu söylüyor.

'DÜŞMESİN DİYE KAFANIZI DİK TUTMANIZ LAZIM'

Kraliçe, “Neyse ki, babamın başı ve benim başımın biçimi aynı. Başınıza taktığınızda kendiliğinden oturuyor. Ancak başınızı dik tutmanız gerekiyor. Konuşmayı okumak için aşağıya bakamıyorsunuz, metni yukarıda tutmanız gerekiyor. Çünkü bunu yapmazsanız boynunuz kırılabilir ya da (taç) düşebilir. Taç takmanın dezavantajları bulunuyor, ama öte yandan önemli şeyler” dedi.