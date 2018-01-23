KRAL FM'deki dehşet sözleri RTÜK'e şikayet etti

"Operasyona itiraz eden ister gazeteci, ister milletvekili olsun hemen vurun" diyen KRAL FM sunucusuna CHP'den tepki geldi.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "İktidarın sorumsuz dili ve keyfi uygulamaları gerginliğe ve provokasyonlara yol açıyor" uyarısında bulundu. Yarkadaş, AKP iktidarını da uyararak "Ülkeyi bu anlayışla yönetemezsiniz" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Sözcü Gazetesi'nin davasının tam anlamıyla çöktüğünü dile getirdi. Yarkadaş, davanın derhal beraatle sonuçlanması gerektiğini belirtti.

BASKILAR ARTIYOR

Afrin Operasyonu'nun ardından AKP'nin keyfi uygulamalarının daha da arttığına dikkat çeken Yarkadaş, oyunların yasaklandığını, gazetecilerin gözaltına alındığını dile getirdi. Yarkadaş şu ifadeleri kullandı:

"AKP iktidarı, Zeytin Dalı operasyonunun ardından, iç kamuoyuna yönelik baskısını daha da artırdı. Dün gece birçok gazetecinin evi arandı ve gözaltılar yaşandı. Gazeteciler fikrini söyleyemeyecekse, gazeteler, TV'ler, radyolar ve siteler niye var?

İktidar, Afrin operasyonunun arkasına sığınarak, gazetecileri susturma girişiminden vazgeçmelidir. Gazeteci, iktidarı hoşnut etmek için değil, gerektiğinde rahatsız etmek için görev yapar. İktidar bu tarihsel gerçeği de yok etmeye çalışıyor. İktidarın keyfi uygulamalarına maruz kalanlar, sadece gazeteciler değil!"

"OYUNA KEYFİ YASAK"

CHP'li vekil sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye, iktidar eliyle sahneye konulan bir 'vodvil'e tanıklık ediyor günlerdir... Polis, İstanbul'da tiyatroları dolaşıp "Sadece Diktatör oyununu sahneye koydurtmayın" diyor.

Barış Atay'ın sahneye koyduğu oyun, keyfi bir biçimde yasaklanıyor. Ankara Valiliği ise çıtayı daha da yukarı çekiyor ve Barış Atay'ın katılacağı hiçbir etkinliğe izin verilmeyeceği yönünde bir karar alıyor. Valilik bir şeyi eksik bırakmış: Valilik, Google'a da başvurmalı ve 'Barış Atay' uzantılı tüm linkleri de içerikten çıkartmalı! Yasak dediğin böyle olur! Şaka bir yana; operasyonun yarattığı gündemi fırsata çevirmek isteyen AKP, gazeteciler ve sanatçılar üzerindeki baskısını artırıyor!

Yönetme güçlüğü çeken AKP iktidarına, OHAL ve KHK rejiminin kendisine sunduğu keyfiyet de yeterli gelmiyor. Polisin tiyatroları tek tek dolaşıp 'Bu oyun burada oynanmayacak' demesi, İktidarın çaresizliğini itiraf etmesinden başka bir şey değildir.

İktidar gözaltındaki gazetecileri serbest bırakmalı, Barış Atay üzerinden yürüttüğü sanatçılara gözdağı verme politikasını da derhal terk etmelidir. Türkiye'nin tek çıkış yolu demokrasidir."

"KRAL FM'DEKİ ÇAĞRIYI RTÜK'E ŞİKAYET ETTİM"

Yarkadaş, gerginlik politikasının yol açtığı toplumsal krizlerin kapıda olduğu uyarısında da bulunarak, bir radyo programındaki sözlere dikkat çekti. Yarkadaş şunları söyledi:

Bu gerginlik politikası, şu tür saçmalıklara da çanak tutuyor: İktidarın nefret dilinden cesaret bulan KRAL FM programcısı Afrikalı Ali, canlı yayında "Operasyona itiraz eden, sesini çıkaran ister gazeteci, ister milletvekili olsun VURUN" diyor. Bu sözlerin söylenebildiği bir ülkeyi yönetebilmek imkansız hale gelir.

İktidardan güç alan bu sözleri, RTÜK'e şikayet ettim. Bu ülkenin önemli bir yayın kuruluşunda, yine bu ülkenin hiçbir yurttaşı hedef gösterilemez; infaz çağrısı yapılamaz! Ki; hangi düşünceye sahip olursa olsun, hiç kimsenin böyle bir çağrıya hakkı yoktur!

Bu yüzden iktidarı bir kez daha uyarıyorum: Afrin operasyonuna ve Mehmetçiğe verilen desteği, otoriter uygulamalar için bir manivela olarak kullanma ve iktidarınızı sağlamlaştırma hesabı 'çarşıya uymaz.' Sanatı ve basını özgür bırakın!"

"SÖZCÜ DAVASI TAM ANLAMIYLA ÇÖKTÜ"

CHP'li Yarkadaş, açıklamalarında SÖZCÜ Gazetesi davasına da değindi. Yarkadaş, davaya ilişkin beraat çağrısında bulundu ve şunları dile getirdi:

Bugün İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen SÖZCÜ davası, tanık Fehmi Koru'nun da verdiği ifadeyle tam anlamıyla 'çöktü.' Koru, sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve Burak Akbay için 'cemaatçi' demediğini dile getirdi.

Aylardan bu yana süren içi boş dava, basın mensuplarının düşüncelerini ifade özgürlüğünün önündeki en önemli engellerden biri... Atatürkçü SÖZCÜ'yü terör örgütü FETÖ ile ilişkilendirmek ve bunun üzerinden dava açmak kime hangi yararı sağladı?

SÖZCÜ, dava açıldı diye düşüncelerinden mi vazgeçti? SÖZCÜ okurları gazetelerini mi terk etti? Aksine, Sözcü'nün tirajı ve internet sitesine girişlerin sayısı arttı. Sözcü davasını tanık Fehmi Koru değil, okurların sahiplenen tavrı çökertti!

Kamuoyu ilk günden beri, @gazetesozcu 'ye yönelik soruşturmanın içi boş bir komplo operasyonu olduğunu gördü. Halkın bir yıl önce gördüğü gerçeği şimdi mahkeme heyeti de görmelidir. Sözcü davası bir an önce beraatle sonuçlandırılmalıdır.

Çünkü bu davanın, hukuki ve vicdani hiçbir temeli yoktur. Düşünceyi ifade özgürlüğünü baskı altına almayı amaçlayan @gazetesozcu davasının bitirilmesi ve mağduriyetlere son verilmesi şarttır. İktidar da bu davadan gerekli dersi çıkarmak zorundadır.

