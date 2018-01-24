Koyun Dolly'den ilk defa...1996'dan beri yapılmamıştı

1996'da İskoçya'da dünyaya gelen klon koyun Dolly'den sonra ilk defa bir primat klonlandı. Çin'de klonlanan iki makak maymunu, insan klonlamaya giden yolda önemli bir aşamayı temsil edebilir.

Sputnik'te yer alan habere göre uzun kuyruklu makak tipi iki maymun, Zhong Zhong ve Hua Hua birkaç hafta önce Çin'deki bir laboratuvarda dünyaya geldi. Çalışmanın dünyayı insan klonlamaya bir adım daha yaklaştırdığını düşünen bazı kesimler maymun klonlamaya karşı çıkıyor.

HASTALIK TEDAVİSİNDE KULLANILABİLİR

Bilim insanları, genetik olarak özdeş maymunların insan hastalıklarının araştırılmasında işe yarayabileceği görüşünde.

Çin Bilimler Akademisi Sinirbilim Enstitüsü'nden Qiang Sun, klon maymunların kanser ve bağışıklık sistemi bozuklukları gibi genetik tabanlı hastalıkların araştırılmasında bir model olarak kullanılabileceğini düşünüyor.

SAĞLIKLARI İYİ, DEVAMI GELECEK

Maymunlardan biri, diğer klondan sekiz hafta önce doğdu ve Çincede 'ulus' ya da 'halk' anlamına gelen Zhong Zhong şeklinde isimlendirildi. Hua Hua ise altı hafta önce doğdu.

Araştırmacılar maymunların biberonla beslendiğini ve gelişimlerinin normal seyrettiğini açıkladı. Gelecek aylarda daha çok makak klonunun üretilmesi bekleniyor.

'SIÇRAMA TAHTASI DEĞİL'

Francis Crick Enstitüsü'nden Prof. Robin Lovell-Badge, makak maymunlarının klonlanmasında kullanılan tekniğin hala "çok yetersiz ve zararlı bir işlem" olduğunu savunuyor.

Lovell-Badge, kullanılan yöntemin insan klonlamaya giden yolda bir sıçrama tahtası olmadığını söyledi.

Kent Üniversitesi'nden Prof. Darren Griffin ise kullanılan yöntemin insan hastalıklarında kullanılabileceğini kabul ederken, etik kaygılar da ortaya koyuyor.

İLK PRİMAT KLONU

Yetkililer 1996'da İskoçya'da dünyaya gelen klon koyun Dolly'den sonra ilk defa bir primatın klonlandığını açıkladı. Dolly'den beri inek, domuz, köpek ve fare gibi birçok hayvan klonlanmıştı.

Yetişkin bir canlıdan türemiş ilk klon olması sebebiyle tüm dünyanın bir anda ilgisini çeken Dolly, ölümünün üzerinden 13 yıl geçmesine rağmen hala bilim dünyasının ana konularından biri.

Dolly'nin ardından, insan klonlamanın etik olup olmadığı, araştırmaların hangi aşamaya kadar yapılabileceği ve neleri kapsayabileceği konusunda hem biyologlar hem de sosyal bilimciler arasında sayısız tartışma gerçekleşti.