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24.01.2018 21:40

Köylülerin isyanı: Devlet, ayısına sahip çıksın!

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Köylülerin isyanı: Devlet, ayısına sahip çıksın!
Artvin'de aç kalan ayılar yayla evlerine hasar vermesine tepki gösteren köy sakinleri “Bu ayıyı bize kardeş yapmasınlar, yeter artık” sözleriyle duruma tepki gösterdi.

Normalde kış uykusuna yatması gereken ayılar Artvin’de kış mevsiminin gelmesine rağmen kış uykusuna yatmadı. Tütüncüler köyü mezrasındaki evlerin tahta aralıklarından pençelerini sokan ayılar tahtaları parçalayıp evin içindeki un, yağ ve diğer yiyecekleri yiyerek karınlarını doyururken, evlere de zarar verdi. Şu ana kadar ayıların yiyecek arayışı nedeniyle zarar gören 12 ev oturulamaz hale gelirken köy sakinleri, yetkili kurumlara konu ile ilgili dilekçe verdiklerini belirterek duruma tepki gösterdi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, evlerindeki oturma gurubundan yatağa her şeyin parçalandığını, ayının kapı kilitli olduğundan kapıyı parçalayarak odalara girdiğini dile getiren Eşref Özdemir “Burası özellikle yazın daha yüksek yaylara çıkamayan kişilerin 3 ay kadar kaldıkları bir yer. Burada 12 tane yaylamız (ev) var, kimisi ahşap kimisi daha modern yapılmış. Son 3-4 yıldır, özellikle Gürcistan’dan ayıların getirilip bu bölgeye bırakıldığı söylentilerinden sonra bu yaylalara girme olayı var. İçerde yiyecek tarzı un, konserve gibi şeyler var o yüzden biraz fazla tahribat yapmış. Bu şekilde bizim yaylamızı perişan bir halde bırakmış. Devlet büyüklerimizden de bu hayvanların kışın beslenebilmeleri için doğaya yiyecek tarzı şeyler bırakmasını talep ediyoruz” dedi.

"Devlet ayısına sahip çıksın"

Evlerindeki her şeyin ayılar tarafından kullanılmaz hale getirildiğini dile getiren Ayşe Özdemir isimli ev sahibi ise “Ayı evimize girdi batırdı bizi, zarardayız. Ben şimdi gördüm şok oldum yani. 65 yaşıma geldim böyle zararı ilk kez görüyorum. Bunu insan yapsaydı böyle yapmazdı, bunun zararı bize çok fazla. Evde kullanılabilecek hiç bir şey kalmamış, hepsini çöpe dökeceğiz, burada bu şekilde kalınmaz. Devlet ayısına sahip çıksın” ifadelerini kullandı.

Ayıların saldırısı nedeniyle eşyalarını da kış aylarında kendileri ile birlikte aşağıya indirmek zorunda kaldıklarını, bundan sonraki süreçte önlem alınmazsa kendi yöntemlerinin bu olacağını dile getiren bir başka köy sakini Nihat Özdemir ise “Tarlaları ektik domuz yedi, tarlaları bıraktık. Yaylalara çıkalım dedik, bir iki tane hayvan sakladık, bu sefer ayı geldi yaylalarımızı kırdı, yıktı, bozdu. İçindeki yatakları taşımıyorduk peşimizde, şimdi mecburi taşıyacağız. Bu sefer de tahtalarımızı deliyorlar. Bu ayıyı bize kardeş yapmasınlar, yeter artık” şeklinde konuştu.

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