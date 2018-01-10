İstanbul Çevre Yönetimi Sanayii ve Ticaret A.Ş. (İSTAÇ) tarafından Seymen Mahallesi'nde yapılması planlanan 'Atıktan Türetilmiş Yakıt Üretim Tesisi, Stabilizasyon Solidifikasyon Tesisi, Çamur Kurutma Tesisi, 1. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi Tehlikeli Atık Ara Depolama Alanı' projesi Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Toplantısı, dün Seymen Köy Kahvesinde yapıldı.

CUMHURİYET - Silivri'deki Seymen Mahallesi’nde yapılmak istenen tehlikeli katı atık tesisi ÇED toplantısına katılan köylüleri azarlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü görevlisi açığa alındı.