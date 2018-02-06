'Köye dönüş' için yeni teşvik!

Köyden kente göçü önlemek için yürürlüğe konulan teşviklere bir yenisini daha ekledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, köyüne geri dönen çiftçi ailelere 300 damızlık koyun, koyunlara bakanlara ise asgari ücret üzerinden maaş verileceğini açıkladı.

Köyden kente göçü önlemek için hazırlanan proje kapsamında çiftçi ailelere 300 adet damızlık koyun verilmesi öngörülüyor.



'KENDİ İŞİNİN PATRONU OL' PROJESİ



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, “Köyden şehire gitme. Hem maaşını al hem kendi işinin patronu ol” projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Fakıbaba, projeyle köyden şehre gidişi önlemeyi ve köye geri dönüş sağlamayı amaçladıklarını söyledi.



300 KOYUN + ASGARİ ÜCRET



“Müthiş bir sosyal ve sürü artırma projesi” diyen Fakıbaba, şöyle konuştu:



“Her bir aileye 300 tane damızlık koyun vereceğiz. 300 damızlık koyunu alan ayrıca asgari ücret alacak. Sigortasını da yapacağız. Yem, ilaç, veteriner eksiği varsa onu karşılayacağız. Sadece köyde arazi tapusunu ipotek olarak alacağız. 300 koyun 300 yavru verecek. Bu yavruların tamamı da işletmemizin sahibine ait olacak. Geri ödeme 300 tane doğacak yavru ile başlayacak. Bu yavrular bir kaç ay sonra her biri 700-800 liraya satılabilir. Bir senede 210 bin lira eder.



'YAVRULARI BİZE SATABİLİRLER'



Müthiş bir para. İsterse bu yavruları bize satabilir, borcundan düşülür. Erkekleri kesime gönderebilir. Fiyat garantisi vereceğiz. Şehirde hastanede temizlik yapacağına asgari ücretle, köyünde hayvanıyla uğraşacak. Hem maaşı al hem kendi işinin patronu ol diyoruz. Bu istihdamı da artıracak.”