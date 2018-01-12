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12.01.2018 09:35
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Köy Enstitülerine 'ahır' diyen AKP'li başkan

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Köy Enstitülerine 'ahır' diyen AKP'li başkan
CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, Beşikdüzü Köy Enstitüsü’nün binalarını ‘ahır’ diye nitelendiren AKP’li ilçe belediye başkanı Orhan Bıçakçıoğlu’na tepki gösterdi.

Köy Enstitülerinin Cumhuriyet tarihinin önemli kurumları olduğunu söyleyen CHP Milletvekili Bektaşoğlu, konuşmasında şunları söyledi: “"Anadolu bozkırında açmadan solan çiçek bırakmayacağız." şiarıyla 21 yerde kurulan köy enstitüleri cumhuriyet tarihimizin önemli eğitim kurumlarındandır. Kapatıldığı 1954 yılına kadar "Eğitim, üretim içindir." şiarıyla genç cumhuriyetimin eğitim kaleleri olmuştur. Bu köy enstitülerinin biri de Trabzon ilimizin Beşikdüzü ilçesinde bulunmaktadır, babam da bu okulun ilk mezunlarındandır. Enstitünün bulunduğu alan 2001 yılında Trabzon Kültür Varlıklarını Korumu Kurulu kararıyla sit alanıyla korumaya alınmış olmasına rağmen, geçtiğimiz yıl gözünü rant hırsı bürümüş kişilerin girişimleriyle sit kapsamından maalesef çıkarılmıştır ve Beşikdüzü Belediyesine devredilmiştir. İlçenin belediye başkanı da Türkiye'nin eğitim tarihinde ve binlerce insanın aziz hatırasında önemli yer tutan ve cumhuriyeti temsil eden bu binaların yıkılması kararını almış, bunu da "Ahırları yıktık, yurt yapıyoruz." diye duyurmuştur. Bu ifadeyi o enstitüde okuyan bir babanın evladı olarak şiddetle kınıyor, kendisi de eğitimci olan başkanı özür dilemeye çağırıyorum” 

Bilindiği gibi Başkan Bıçakçıoğlu, söz konusu alanda yurt inşaatına başlanmasını belediyenin resmi sitesinde ‘ahırları yıktık, yurt yapıyoruz’ sloganıyla duyurmuş bu ifadeler özellikle sosyal medyada tepkilere neden olmuştu. 

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