Kötü haberi kendisi verdi! Nursel Ergin...

Kanal D'de yaptığı yemek programının yayından kaldırıldığı söylenen Nursel Ergin'den açıklama geldi.

Nursel Ergin kendi isteğiyle programı bıraktığını duyurdu.



İşte o açıklama



Sevgili izleyicilerim ve basın kuruluşlarına duyurulur..



7 sezondur aldığım reytinglerde de görüldüğü üzere hakkını vererek, başarıyla yaptığım yemek programıma Kanal D'nin izniyle bu Cuma itibariyle (son veriyorum).



Bu tamamen benim kararımdır! Kanal D bu kararımın arkasında bir aile gibi durmaktadır... Hayatımda çok güzel bir dönem yaşıyorum. 7 sezondur yaz dönemi dahil hiç tatil yapmadan çalışıyorum.



Şu an da yaptığım programa çok değer verdiğim uğrunda çok kişinin karşısında savaştığım aileme zaman ayırmak isteğim