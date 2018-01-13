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13.01.2018 14:20

Kötü haberi kendisi verdi! Nursel Ergin...

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Kötü haberi kendisi verdi! Nursel Ergin...
Kanal D'de yaptığı yemek programının yayından kaldırıldığı söylenen Nursel Ergin'den açıklama geldi.

Nursel Ergin kendi isteğiyle programı bıraktığını duyurdu.
 
 İşte o açıklama
 
Sevgili izleyicilerim ve basın kuruluşlarına duyurulur..
 
7 sezondur aldığım reytinglerde de görüldüğü üzere hakkını vererek, başarıyla yaptığım yemek programıma Kanal D'nin izniyle bu Cuma itibariyle (son veriyorum).


Bu tamamen benim kararımdır! Kanal D bu kararımın arkasında bir aile gibi durmaktadır... Hayatımda çok güzel bir dönem yaşıyorum. 7 sezondur yaz dönemi dahil hiç tatil yapmadan çalışıyorum.
 
Şu an da yaptığım programa çok değer verdiğim uğrunda çok kişinin karşısında savaştığım aileme zaman ayırmak isteğim 

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