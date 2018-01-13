Kötü haberi kendisi verdi! Nursel Ergin...

Nursel Ergin kendi isteğiyle programı bıraktığını duyurdu.
İşte o açıklama
Sevgili izleyicilerim ve basın kuruluşlarına duyurulur..
7 sezondur aldığım reytinglerde de görüldüğü üzere hakkını vererek, başarıyla yaptığım yemek programıma Kanal D'nin izniyle bu Cuma itibariyle (son veriyorum).
Bu tamamen benim kararımdır! Kanal D bu kararımın arkasında bir aile gibi durmaktadır... Hayatımda çok güzel bir dönem yaşıyorum. 7 sezondur yaz dönemi dahil hiç tatil yapmadan çalışıyorum.
Şu an da yaptığım programa çok değer verdiğim uğrunda çok kişinin karşısında savaştığım aileme zaman ayırmak isteğim
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