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27.01.2018 07:15

Kot pantolon giyen kadınları ‘cehennemlik’ ilan etmişti; göreve iade edildi

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Kot pantolon giyen kadınları ‘cehennemlik’ ilan etmişti; göreve iade edildi
Kot pantolon giyen kadınları ‘cehennemlik’ ilan etmesinin ardından Diyanet tarafından açığa alınan ilahiyatçı İhsan Şenocak, üç ay sonra görevine iade edildi.

Haberi Yeni Akit gazetesi, ‘Yanlıştan dönüldü!’ başlığıyla duyurdu.

İhsan Şenocak ne demişti?

Medyaya yansıyan hutbesinde “Yani kızın şu sokaktan geçip de okula pantolonla giderken yüreğin parçalanıyor mu senin?” diye soran ilahiyatçı, vaazında şunları kaydetmişti: “18 yaşında kaşını aldıran kızın üniversiteye giderken o halde, yüreğin parçalanmıyorsa vallahi kıyamet günü cehennem seni parçalayacak. Allah’ın emanetini ne hale getirdin? Sevindin üniversiteyi kazanınca; ODTÜ’ye, Boğaziçi’ne gidince sevindin. Doktor olacak, mühendis olacak, 5 milyar aylık alacak, arabaya binecek, eşine mecbur olmayacak, mahkum olmayacak… Peki onlara sevindin; kot pantolonuyla erkeklerin bakışı arasında kızın yürüyor, delikanlılar arkasına takılmışlar, arkasından gidiyorlar. Yavrunu cehenneme attın cehenneme. Kardeşim… 500 koyunu dağ başında ateşe atan çobana sen koyunun hesabını soruyorsun da oğlunu kızını torununu film setlerine, sokaklarına üniversite salonlarına amfilerine soyup da atan dedelerden babalardan cehenneme atılan yavruların hesabını Allah sormayacak mı?”

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