  • BIST 113.757
  • Altın 163,101
  • Dolar 3,7980
  • Euro 4,6452
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 2 °C
16.01.2018 16:15

Kosovalı Sırp siyasetçi öldürüldü

»
Kosovalı Sırp siyasetçi öldürüldü
Kosova'daki "Özgürlük, Demokrasi ve Adalet" Halk İnisiyatifi Genel Başkanı Oliver İvanovic, Kuzey Mitrovitsa şehrindeki ofisi önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Kosova'daki savaşta Sırp paramiliter grupların komutanlığını da yapan İvanovic, katliamlar nedeniyle yargılanıyordu.
64 yaşındaki Sırp siyasetçinin avukatı Nebosja Vlajic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İvanovic'in sabah saatlerinde uğradığı silahlı saldırıda vücudunun üst kısmından yaralandığını belirterek, İvanovic'in aldığı bu yaralar sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

Öte yandan Kosova Polisi Bölge Müdür Yardımcısı Besim Hoti de saldırının yerel saatle 08.00 sularında gerçekleştirildiğini açıkladı.  Silahlı saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kosova'daki savaşta Sırp paramiliter grupların komutanlığını da yapan İvanovic, savaşta Arnavut sivillere yönelik işlenen suçlar nedeniyle 2016 yılında 9 yıl hapse mahkum edilmişti. Yüksek Mahkeme, 2017 yılında bu kararı bozmuş ve İvanovic’in yeniden yargılanmasına hükmetmişti.  İvanovic, tutuksuz yargılanıyordu.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kosovalı Sırp siyasetçi öldürüldü16 Ocak 2018 Salı 13:28
  • Freedom House raporu: Türkiye ilk kez o listede16 Ocak 2018 Salı 12:13
  • İran'dan ABD'ye Suriye tepkisi16 Ocak 2018 Salı 11:29
  • Katalan Parlamentosu seçim sonrası ilk kez toplanacak16 Ocak 2018 Salı 10:51
  • Irkçılık tartışmalarının odağındaki çocuğun ailesi dayanamadı16 Ocak 2018 Salı 10:21
  • 'Türkiye, Afrin’e girecek, ama asıl kıyamet Kobani’de kopacak'16 Ocak 2018 Salı 09:38
  • Çipras: Grev hakkı işçi sınıfının kutsal hakkıdır16 Ocak 2018 Salı 08:56
  • Kaplumbağa eti tüketen 8 çocuğun acı sonu16 Ocak 2018 Salı 08:38
  • Bağdat ile Erbil uçuşlar konusunda anlaştı16 Ocak 2018 Salı 08:18
  • Romanya Başbakanı istifa etti16 Ocak 2018 Salı 02:51
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti