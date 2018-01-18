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18.01.2018 13:35

KOSGEB kredi talepleri Meclis gündeminde

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KOSGEB kredi talepleri Meclis gündeminde
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, KOSGEB kredilerinden faydalanamayan kahvehaneciler, oto tamirciler ve demirci esnafının kredi  talebini, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yönelttiği sözlü soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

Kahvehanecilerin istifade edemeyeceğini açıklayan Bakan Faruk Özlü, oto tamirciler ve demirci esnafının 2018 yılı desteklemelerinden faydalanmalarını arzu ettiklerini belirtti. Gürer düzenleme yapılarak kahvehane ve kıraathanelerinden kredi desteği almasının sağlanmasını istedi. Kredi koşulları düzenlenerek demirci ve oto sanayi esnafının kredi almada sorun yaşamaması gerektiğini belirtti.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in sözlü soru önergesine Meclis kürsüsünden yanıt verdi. Bakan Özlü, KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklenen Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı'yla hangi sektörlerdeki işletmelerin KOSGEB desteklerinden yararlanabileceklerinin belirlendiğini ifade etti. Bakan Özlü, “NACE Revizyon 02'ye göre 56.30 kodunda faaliyet gösteren kıraathaneler, kahvehaneler bu kapsama dâhil olmadığından KOSGEB desteklerinden istifade edememektedirler” dedi. 

Bakan Faruk Özlü, oto tamirciler ve demircilerin talebiyle ilgili olarak da şu açıklamayı yaptı: “Niğde ilimizde 2016 yılı KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Programı'ndan 22, 2017 yılı KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Programı'ndan 978 olmak üzere, toplamda bin esnaf ve sanatkârımız kredi programlarından yararlanmıştır. 2018'de yeni kredi faiz destek programları uygulamaya alınacağı zaman bunları kamuoyuyla paylaşacağız. Bu çerçevede, Niğde Demirciler ve Oto Tamircileri Odası üyesi esnafımızın da KOSGEB desteklerinden yararlanmak için gerekli şartları yerine getirip yeni desteklerimizden faydalanabileceğini söyledi. 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Kıraathane ve Kahvehanelerin krediden yararlanması İçin hükumetin düzenleme yapabileceğini belirtti. Sınırlı sayıda esnafın KOSGEB kredisinden yararlandığının fakat demirciler ve oto sanayi esnafının kredilere erişmesinde katı kuralların esnetilmesi gerektiğini ifade etti.  Gürer esnafın ciddi sorunlar yaşadığını bu bağlamda kredilerin can suyu olduğunu belirterek, “Esnafın kredi açısından sorun yaşamayacak koşulları hükumetin yaratması gerekmektedir” dedi.

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