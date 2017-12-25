Şırnak'ta düzenlenen AK Parti 6'ncı Olağan İl Kongresi'nde, şehit yakını Hüseyin Demircan, koşarak sahneye gelmiş ve korumaları atlatıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sarılmıştı.
9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 30 yıl korumalığını yapan Şükrü Çukurlu, görüntüleri izleyip, "Koruma çemberi yok olmuş" yorumunda bulundu.
"ŞIRNAK'TA FARKLI GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINMALIYDI"
Çukurlu, gidilen yerin Kyaseri veya Rize olmadığını Şırnak'ta daha farklı güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini söyledi.
"KORUMA ÇEMBERİ OLAY SIRASINDA YOK OLMUŞ"
Görüntüler üzerine tespitlerine devam eden deneyimli koruma Çukurlu, Erdoğan'ın çevresinde koruma çemberinin olay sırasında tamamen yok olduğunu söyledi.
Çukurlu, korumaların sabırlı ve sürekli tetikte olması gerektiğini de sözlerine ekledi.
(haberler)
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