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20.01.2018 14:55

Korkunç olay: 3 futbolcuya şişeyle cinsel işkence iddiası!

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Korkunç olay: 3 futbolcuya şişeyle cinsel işkence iddiası!
Diyarbakır’da geçtiğimiz yıl bir kafede gerçekleşen olayda 3 futbolcunun fotoğrafını çeken kafe çalışanı 2 çocuk, işletme sahibinin kendilerini dövdüğünü ve şişe ile cinsel işkence yaptığını iddia etti.

Olay 24 Aralık 2016’da Diyarbakır’da yaşandı. İddiaya göre, 3 futbolcu bir kafede otururken yaşları 18’in altında olan 2 genç kafe çalışanı futbolcuların gizlice fotoğrafını çekerek bunu futbolculardan birine mesaj olarak gönderdi. Bunun üzerine fotoğrafları çekilen 3 futbolcu, Kafenin Sahibi C. S.’ye şikayet ederek bunu yapanların bulunmasını istedi.

Evrensel’den Eylem Nazlıer’in haberine göre, kafenin güvenlik kamerası kayıtlarından fotoğrafı çekenin garson O.D. olduğunu öğrenen C.S. ve koruması A.T., silah zoruyla çocukları götürdüğü tenha bir alanda feci şekilde dövdü ve şişe ile cinsel işkence yaptı.

Davanın duruşması 22 Ocak saat’ta görülecek. Mağdur çocuklardan birinin ablası D.E., “Çocuklar 1 yıldır psikolojik tedavi görüyor. İkisi de rüyalarında hâlâ sayıklıyor. Bu olayda kafe sahibinin yanı sıra futbolcular da sorumlu, onlar da yargılanmalı” dedi.

19.5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Cumhuriyet Başsavcılığı, fotoğrafları çekilen A.G., E.B., L.T., kafe sahibi Cemal Sert ve koruması A.T. hakkında ’kasten yaralama, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve hakaret’ suçlarından soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kafe sahibi ve koruması tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, fotoğrafları çekilen 3 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındı. Soruşturmayı 7 Şubat günü tamamlayan savcılık, kafe sahibi C.S. ve arkadaşı A.T. hakkında 5.5 yıldan 19.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. Savcılık, şüphelileri azmettirdiği iddia edilen 3 futbolcu hakkında ise mağdurların soyut iddiasını destekleyen delil olmadığı gerekçesiyle ’takipsizlik’ kararı verdi.

 

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