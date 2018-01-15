  • BIST 114.611
  • Altın 162,269
  • Dolar 3,7579
  • Euro 4,5900
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -1 °C
15.01.2018 11:30

Korkulan oldu: O listede Türkiye 4. sırada!

»
Korkulan oldu: O listede Türkiye 4. sırada!
Türkiye dünyanın en obez ülkeleri sıralamasında dördüncü sırada yer aldı.Türkiye nüfusunun 3’te biri obez iken, 3’te biri aşırı kilolu diğer 3’te birlik kısım ise normal kilolu olarak kayıtlara geçti.

Medya takibi kuruluşu Ajans Press, obezite üzerine inceleme gerçekleştirdi. Ajans Press’in Dünya Sağlık Örgütü verilerinden ve medyada yer alan haberlerden edindiği bilgilere göre, Türkiye dünyanın en obez ülkeleri sıralamasında dördüncü sırada yer aldı. Türkiye’de her 3 bireyden birisinin obezite sorunu yaşadığı belirlenirken, obezitenin her geçen yıl medyanın gündeminde yer alan önemli sağlık başlıklarından birisi olduğu belirlendi.

Türkiye’deki obez nüfus içerisinde kadınların erkeklere göre daha obez olduğu belirlenirken,obeziteyle alakalı son üç yıl içerisinde çıkan haberlerde önemli artış yaşandı. 2015 yılında 23 bin 726 olan haber sayısı, 2016 yılında 24 bin 608, 2017 yılında ise 30 bin 925 oldu.Haberler içerisinde uzman yorumları incelendiğinde, obezitenin özellikle yaşam tarzından kaynaklandığı ve düzensiz beslenme, hareketsiz yaşam gibi belli başlı faktörlerin obeziteye neden olan birincil etken olduğu belirlendi.

Obeziteyle beraber açlık da artışa geçti

Obezite risk durumu 1975 ile kıyaslandığında üç kat artmış durumda. Artışın bu şekilde devam etmesi halinde, dünya üzerinde 2025 yılında her 5 kişiden 1’inin obez olması öngörülüyor. PRNet’in Birleşmiş Millet verilerinden derlediği bilgilere göre, dünya üzerinde obez nüfusu her geçen yıl artarken, 2014 yılına kadar azalma eğiliminde olan “küresel açlık” bu yıldan itibaren artışa geçti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Korkulan oldu: O listede Türkiye 4. sırada!15 Ocak 2018 Pazartesi 09:51
  • Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı14 Ocak 2018 Pazar 10:00
  • 14 aylık bebeğe kafa şekillendirme ameliyatı13 Ocak 2018 Cumartesi 22:05
  • 'Sezaryenle doğan bebek hayata 1-0 yenik başlıyor'13 Ocak 2018 Cumartesi 22:01
  • Erken ölüm riskini yüzde 39 riskini azaltıyor!12 Ocak 2018 Cuma 21:08
  • Ağrılarınıza kulak verin12 Ocak 2018 Cuma 13:47
  • Ağız kokusu hastalıkların habercisi olabilir 12 Ocak 2018 Cuma 13:20
  • Hasta çocuğunuzu okula göndermeyin!12 Ocak 2018 Cuma 13:13
  • Kıskançlık dişlere zarar12 Ocak 2018 Cuma 11:16
  • Yarıyıl tatiline sünnet molası12 Ocak 2018 Cuma 10:14
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti