Hürriyet Kelebek yazarı Cengiz Semercioğlu, ünlü şarkıcı Koray Avcı'nın verdiği konser sırasında, kendisine laf atan bir seyirciyle kavga ettiğini yazdı.

Cengiz SEMERCİOĞLU / HÜRRİYET

Koray Avcı sahnede üstünü başını neden yırttı?

Geçen gün MÜYAP’ın albüm satış listelerini yayınladım.

2015 ve 2016’nın en başarılı isimlerinden biri Koray Avcı...

2017’de de bu çıkışını sürdürdü...

İşte bu başarılı isim, Beyoğlu Jolly Joker’de verdiği konserde seyirciyle kavga etti.

Güzel başlayan konserin ilerleyen saatlerinde, sahne önündeki bir seyirci “Ne çok bağırdın be, bağırma” diyerek Koray Avcı’ya laf atmış...

Sahnedeki sanatçının bu durumda yapması gereken ne?

Ya duymazdan gelip konserine devam edecek ya da “Rahatsız oluyorsan neden geldin?” gibi bir yanıt verip olayı geçiştirecek...

Koray Avcı ise seyirciye hakaret etmeye başlamış sahneden...

“Bağıracağım ulan bağıracağım, ben buraya bağırmak için geldim” diyerek sesini daha da yükseltmiş sahnede...

Alkolün de etkisiyle giderek kontrolünü kaybedip üzerindeki tişörtü yırtmış, hakaretlere devam edip topladığı saçlarını yolarcasına açmış...

Bir anda sahnede saç baş darmadağın, üstünü başını yırtan ve seyirciye bağıran birine dönüşmüş...

Zor zaptetmişler Koray’ı, sahneden alıp güç bela kulise götürmüşler.

Bir süre sonra sakinleşip sahneye dönmüş, özürler dileyerek konserine devam etmiş...

Geceden akıllarda kalan da sahnedeki bu halleri olmuş.

Koray Avcı kıymetli bir müzisyen, benim de değer verdiğim biri.

Ancak yapımcısı Ahmet Çelenk’ten alması gereken daha çok ders var anlaşılan...

Ya öfke kontrolünü öğrenecek ya sahnede az içmeyi...

Yoksa bu hızlı çıkışın sonu aynı şekilde düşüş olur.

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