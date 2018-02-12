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12.02.2018 21:40
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Köprü'de silah sesleri!

Köprü'de silah sesleri!
15 Temmuz Şehitler köprüsünde bir kişinin havaya ateş ettiği öne sürülüyor. Köprüde trafik durdu.

Ayrıntılar gelecek...

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