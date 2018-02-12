Ana Sayfa
Günün Haberleri
Arşiv
Sitene Ekle
Künye
İletişim
BIST
114.822
Altın
161,993
Dolar
3,8007
Euro
4,6624
İstanbul
6 °C
Ankara
5 °C
Yavru köpeği itfaiye kurtardı
'Novartis skandalı' için ön soruşturma komisyonu kurulacak
AB'den Türkiye'ye 'komşu' çağrısı
Et çalmak için girdiler...Bakın ne çaldılar
Garry Rodrigues, formuyla dikkat çekiyor
Çeçenistan Cumhurbaşkanı Bitcoin aldığını açıkladı
Putin ile Trump telefonda görüştü
Mehmetçik Vakfı, o avukata bağışını iade etti
Aziz Kocaoğlu ve 127 belediye meclis üyesi beraat etti
Merkel ve Yıldırım, perşembe günü Berlin’de görüşecek
Et çalmak için girdiler...Bakın ne çaldılar
Boşanma davası açtığı eşi tarafından öldürüldü
Şimşek'ten petrol zengini ülkelere: Paranızı Türkiye'ye park edin
ABD'den YPG'ye 550 milyon dolar bütçe!
İş yerindeki tartışma cinayetle bitti
12.02.2018 21:40
GÜNCEL
SİYASET
EKONOMİ
DÜNYA
SPOR
MEDYA
MAGAZİN
BİLİM - TEKNOLOJİ
KÜLTÜR - SANAT
KADIN - SAĞLIK
DİĞER »
YURTTAN HABERLER
İSTANBUL
YAŞAM
GEZİ - MEKAN
YEREL SEÇİM
TEKZİP - DÜZELTME
AB'den Türkiye'ye 'komşu' çağrısı
Putin ile Trump telefonda görüştü
Mehmetçik Vakfı, o avukata bağışını iade etti
Saakaşvili sınır dışı edildi
VİDEO GALERİ
»
Güncel
»
Köprü'de silah sesleri!
Köprü'de silah sesleri!
15 Temmuz Şehitler köprüsünde bir kişinin havaya ateş ettiği öne sürülüyor. Köprüde trafik durdu.
12 Şubat 2018 Pazartesi 19:26
Ayrıntılar gelecek...
İzlenme: 578
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Türkiye’nin konuştuğu o kahraman şehit oldu
Sınırda helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler
Hüseyin Avni Mutlu'dan cezaevi çıkışı ilk açıklama
Afrin'deki hedefler ÇNRA ile vuruluyor
Maltepe'de hareketli dakikalar
Robot Bakan Arslan'dan özür diledi!
Son Eklenen Videolar
Cristiano Ronaldo’dan sosyal medyayı sallayan video
Şişli'nin ilk belediye başkanına son görev
AKP’li Kavakçı'ya tutuklu gazeteci soruldu; cevap veremedi
Beyazıt Öztürk'ten kahkahalara boğan Tarkan taklidi
Hüsnü Bozkurt: İşte faşizm budur!
Ali Türkşen: 2018 geldikleri gibi gidecekleri yıl olacak
Kategoriler
Güncel
Siyaset
İstanbul
Kadın- Sağlık
Dünya
Spor
Yurttan Haberler
Magazin
Kültür Sanat
Medya
Yerel Seçim
Bilim-Teknoloji
Gezi - Mekan
Yaşam
Ekonomi
FOTO GALERİ
Dünyanın en renkli karnavalı başladı
2018'de 157 yeni emoji geliyor! İşte o emojiler...
Kılıçdaroğlu'nun yeni A Takımı belli oldu! İşte özgeçmişleri
ÇOK OKUNANLAR
1
Kılıçdaroğlu'nun yeni A Takımı! İşte yeni MYK üyeleri
2
Kılıçdaroğlu'ndan İnce, Böke ve Cihaner yorumu
3
CHP'den 'Saray - Bahçeli' ortaklığına yeni isim
4
İşte Kılıçdaroğlu'nun yeni A Takımı! MYK üye sayısı 18'e yükseldi
BU AY
|
BU HAFTA
|
DÜN
Ana Sayfa
|
Künye
|
İletişim
|
RSS
Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.