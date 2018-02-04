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04.02.2018 16:30

“Köpeğin önüne koysan yemez” davası

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“Köpeğin önüne koysan yemez” davası
Bülent Ersoy’un, “Benim elbise taşıyıcılığım olmasa o diktiğin elbiseleri köpeğin önüne koysan yemez” dediği Modacı Gülşah Saraçoğlu, 100 bin liralık tazminat davası açtı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın dilekçesinde modacı Gülşah Saraçoğlu’nun, 16 Ocak’ta “Magazin D” adlı programa konuk yorumcu olarak katıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Program sunucusu Gülşah Saraçoğlu’na Bülent Ersoy’un kıyafeti ve takılarıyla ilgili yorumda bulunmasını istedi. Müvekkil de, ‘Bülent Ersoy dünyada eşi benzeri olmayan birisi. Kıyafeti çok işçilikli ve güzel’ dedi. Ersoy’un takılarıyla ilgili olarak ise ‘Yani arada bijularla kullanılıyor ama onun her şeyi gerçektir, öyle söylüyor kendisi. Her zaman söylüyor benim mücevherlerim gerçek. Ee tabii görkemi şaşaayı seviyor. Ona da çok yakışıyor’ diye konuştu. edi. Bu yorum üzerine programa telefonla bağlanan Bülent Ersoy, ‘Tabii gerçekse diye bir ifade kullandı. Bu hanıma soruyorum. Taş uzmanı mı kendisi? Sen kim oluyorsun çocuğum? Sen önce kendi mesleğini yap, sonra benim taşlarım üzerinde değerlendirme yap. Benim elbise taşıyıcılığım olmasa o diktiğin elbiseleri köpeğin önüne koysan yemez…” diye konuştu. Bülent Ersoy ertesi gün yine bir başka kanalda yayınlanan programa bağlanarak benzer sözler sarf etti. Ayrıca zamanında müvekkilim Gülşah Saraçoğlu’nun Nükhet Duru’yla bir göz odada beraber yattığı imasında bulundu.”

Gülşah Saraçoğlu’nun avukatı, davalının Nükhet Duru’yla bir göz odada yattığı şeklindeki söylemiyle müvekkilini cinsellik anlamında rencide ettiğini ve kadınlık onurunu zedelediğini dava dilekçesinde anlattı.

MODA DANIŞMANIYDI

Davalı Bülent Ersoy’un bu sözlerinin yazılı ve görsel haber yapıldığını dava dilekçesinde anlatan Gülşah Saraçoğlu’nun avukatı Burak Temel dilekçede “Müvekkilim önceden davalıya moda danışmanlığı yapmış ve davalıya özel birçok kıyafet tasarımı yapmıştır. Müvekkilimin davalıyı rencide edici, küçük düşürücü en ufak bir ifadesi olmayıp aksine davalıyı övücü söylemlerde bulunmuştur. Ayrıca asla davalının takıları ve kıyafeti ile alay etme, onların sahteliğini iddia etme gibi bir amacı da yoktur. Davalı ise müvekkilimin bu açıklamalarına karşın yersiz, anlamsız, eleştiri boyutunu aşan açıklamaları olmuştur. Müvekkilimin bunu kabul etmesi mümkün değildir. Davalının haksız eylem ve söylemleri nedeniyle kişilik hakları ve toplum önündeki itibarı ağır bir şekilde ihlal edilen müvekkil lehine 100 bin lira manevi tazminata hükmedilmesini istiyoruz” ifadelerine yer verdi

 

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