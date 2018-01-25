Konyaspor'dan askerler için video

Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor'un futbolcuları ve teknik direktör Mehmet Özdilek, Afrin'de operasyona katılan askerlere destek için özel bir video hazırladı.

Atiker Konyaspor, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin operasyonuna katılan ve sınır boylarında, kışlalarında nöbet tutan Mehmetçikler için bir video yayınladı.

Videoda futbolcular Ali Turan, Ömer Ali Şahiner, Orkan Çınar, Deni Milosevic, Nejc Skubic, Volkan Fındıklı, Mustapha Yatabare, Selim Ay, Emrullah Şalk, Mehdi Bourabia, Petar Filipovic, Vedat Bora, Moryke Fofana, Eren Albayrak, kaptan Ali Çamdalı ve Teknik Direktör Mehmet Özdilek yer aldı.

Atiker Konyasporlu futbolcuların “Mehmetçik Duası” adlı videosu için özel bir stant hazırlanarak, futbolcular için askeri kıyafetler temin edildi. Video Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin’e düzenlediği ‘Zeytin Dalı Operasyonu’ kapsamında kara harekatına katılan 26 yaşındaki Uzman Çavuş Mehmet Kuzu’nun ‘Ailene bir mesajın var mı?' sorusuna tankın üzerinden verdiği “Beklemesinler” cevabıyla başlıyor.