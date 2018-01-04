Konyaspor, Beşiktaşlı oyunculara talip oldu

Atiker Konyaspor, ara transfer döneminde takıma takiviye oyuncular kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İsmail AKKAYA,(DHA) - Yeşil-beyazlı kulübün transfer listesinde Beşiktaşlı futbolcular Mustafa Pektemek, Orkan Çınar, Kardemir Karabüksporlu Mustapha Yatabare, Andre Biyogo Poko ile Bulgaristan'da Ludogorets Razgrad'da forma giyen Claudiu Keseru yer alıyor.

BEŞİKTAŞLI OYUNCULARA TALİP

Ligin ilk yarısı istediği başırı yakalayamayan Atiker Konyasyor, ara transefer dönemini iyi değerlendirmek isterken,özellikle Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan forvet oyuncu Mustafa Pektemek ve genç kanat oyuncusu Orkan Çınar'ı renklerine bağlamak istediği belirtildi.

Yeşil- Beyazlı kulübün ayrıca Kardemir Karabükspor'da forma giyen forvet Mustapha Yatabare ile transfer görüşmelerinde sona gelindiği ve bir kaç güne kadar imza atılmasının beklenildiği öğrenildi. Konyaspor transfer listesinde yine Kardemir Karabükspor'dan orta saha oyuncusu Andre Biyogo Poko'da yer alıyor.