Konyalı şehidi son yolculuğuna 10 bin kişi uğurladı

Şehit sözleşmeli Er Nurullah Seçen'in cenazesi, memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde, 10 bin kişinin katıldığı törenin ardından toprağa verildi.

Atilla ATMACA- Tolga YANIK / KONYA, (DHA)- Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK/PYD'li teröristlerin tanka düzenlediği saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Nurullah Seçen'in cenazesi, memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde, 10 bin kişinin katıldığı törenin ardından toprağa verildi. Şehit oğlunun tankçı beresini takan baba Sedat Seçen, evinin önüne helallik alınması için getirilen Türk bayrağına sarılı tabutu asker selamıyla karşıladı.

Şehit Sözleşmeli Piyade Er Nurullah Seçen'in cenazesi, Gaziantep'teki törenin ardından bugün uçakla Konya'ya getirildi, ardından da Ereğli'ye götürüldü. Şehit Seçen'in cenazesi, baba evine götürülerek helallik alındı.

Nakliyecilik yapan, oğlunun asker parkasını giyip, tankçı beresini takan baba Sedat Seçen, cenazeyi, asker selamı vererek karşıladı. Fenalaşan baba Seçen'e, hazır bekletilen ambulansta müdahale edildi.

Şehidin 3 kız kardeşinden Meryem Seçen ise sırtına giydiği asker parkasının üzerine Türk bayrağı koyup, eline de bir Türk bayrağı alarak ağabeyinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Evin önünde bekleyen kalabalık ise dev bir Türk bayrağı açtı.

Alınan helalliğin ardından şehit Seçen'in cenazesi dini ve askeri törenin yapılacağı Ulu Cami'nin önüne getirildi. Törene Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Tahir Akyürk, Ak Parti Konya milletvekilleri, Afrin'de yaralanan şehidin silah arkadaşları, ailesi ve yakınları ile yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

ŞEHİT ANNESİ: YIKILMAYACAĞIM, AĞLAMAYACAĞIM

Törende şehit annesi Songül Seçen, oğlunun tabutunun başına geçip, ''Yıkılmayacağım, ağlamayacağım, şehidim benim, oğlum benim O ölmedi'' diye konuştu. Ambulansta yapılan tedavinin ardından tören alanına gelen baba Sedat Seçen de, oğlunun tabutunun başında, ''Ağlamayacağım, kimseyi güldürmeyeceğim'' dedi. Oğlunun fotoğrafını sarılıp öpen Sedat Seçen, ''Korkma oğlum. Beni de alsınlar oraya, korkma. Yıkılmayacağım, dim dik ayaktayım. Vatan sağ olsun'' diye konuştu.

Tören sırasında şehidin tabutunun üstüne tankçı beresi kondu. Dini ve askeri törenin ardından şehidin cenazesi Meydanbaşı Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.

'AFRİN'E GİDECEĞİM ŞEHİT OLURSAM DAHA NE İSTEYEYİM'

Kuzeni Özcan Seçen ise şehit Nurullah Seçen ile en son geçen cuma günü görüştüğünü, moralinin iyi olduğunu anlattığını söyledi. Şehit Seçen'in, yaklaşık 40 gün önce de memleketine izne geldiğini hatırlatan Özcan Seçen, kuzeninin şehit olmayı çok istediğini söyledi. Aralarındaki sohbeti anlatan Özcan Seçen, ''İzine geldiğindeki konuşmamızda, 'Emmioğlu, çok şükür evimi aldım. Arabam var. Sevdiğim işi yapıyorum. El-bab ve Suriye'de görev yaptım. Afrin'e de gideceğim, şehit olursam daha ne isteyeyim' demişti'' diye konuştu.