Konya'da zincirleme kaza: 1 ölü, çok sayıda yaralı

Konya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı

Konya'nın Ilgın ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.Sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 GN 733 plakalı TIR, Ilgın-Konya karayolunun 15. kilometresinde, etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle devrildi. Arkadan gelen 33 CFU 91 plakalı yolcu otobüsü de TIR'a çarptı.

Yaralılara yardım etmek için duran 41 AC 008 otomobile de arkadan gelen 68 S 3021 plakalı midibüs çarptı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otobüsün altında kalan 5 yaşındaki çocuk, ekiplerin çalışması sonucu buradan çıkarıldı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.Yaralılar, Konya kent merkezi ile Ilgın ve Kadınhanı ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.