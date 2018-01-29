Konya’da şebeke suyu 129 kişiyi hastanelik etti

Konya’da merkeze 14 kilometre uzaklıktaki Tatköy mahallesinde şebeke suyundan zehirlenen 129 kişi hastanelik oldu.

Köyde geçen perşembe günü çoğunluğu çocuk 129 kişi karın ağrısı, ishal ve kusma şikayetleriyle hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye gelenlere ‘su kirliliğine maruz kalma’ tanısıyla ishal teşhisi kondu. Çoğu aile de polise şikayette bulundu.

‘Su temiz’

İl sağlık müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ), mahalledeki ev ve işyerlerinden numune aldı.

Sağlık müdürlüğü yetkilileri, suyun temiz olduğunu belirterek hastalığa neden olabilecek bulguya rastlanılmadığını kaydetti.

KOSKİ yetkilileri de farklı noktalardan numene aldıklarını, suyun temiz çıktığını, bugün ise her ihtimale karşı mahallenin şebeke hattının su kaynağını değiştirdiklerini ve çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

‘Su temizse belgen nerede?’

Üç çocuğuyla babasının rahatsızlanıp hastaneye kaldırdığını belirten Ali Evgin şunları söyledi: ”Geçen perşembe gününden itibaren hastalarımız, gece-gündüz, şahsi araçlar veya ambulanslarla hastanelere götürülüyor. Rahatsızlanan kişi sayısı 300’ün üzerindedir. Bazıları da hastaneye gitmedi. Ben çocuklarımı ve babamı hastaneye götürdüm. Hastaneden bize verilen raporda ‘su kirliliğine maruz kalma’ ve ‘adli vaka’ diye yazıyor. Ancak yetkililer bize ne açıklama yapıyor, ne bilgilendiriyor. KOSKİ ‘Suyumuz temiz’ diyor ama belge göstermiyor. Ben onlara hastaneden bize verilen raporları gösteriyorum. Bizim belgemiz var. Onların belgesi nerede?”

Doktor: Çeşmeden su içmeyin

Mehmet Ebiri ise kendisiyle birlikte ailesinden beşi kişinin karın ağrısı, kusma, ishal ve halsizlik şikayeti üzerine hastanede tedavi olduğunu ifade ederek ”KOSKİ ‘Su temiz diyor’ ama bu yeterli değil. Ülkemizin şu an bulunduğu ortam çok farklı. Birileri ya sabotaj düzenleyip saldırdıysa? Onun incelenmesini istiyoruz. KOSKi yetkilileri ‘Depoyu temizledik’ diyorlar, inceleme yapılmadan niye temizliyorlar. Su temiz ise doktorlar niye‘Çeşmelerden su içmeyin’ diyor” dedi.