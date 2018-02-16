Konya'da puanlar paylaşıldı

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta heyecanı Atiker Konyaspor Beşiktaş maçıyla başladı.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Beşiktaş, Atiker Konyaspor’a konuk oldu. Bu sezon ligde deplasman performansı pek de parlak olmayan Beşiktaş, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı ve zirve yarışında ağır bir yara almış oldu.

Beşiktaş, 27’de Atiba Hutchinson’ın golüyle 1-0 öne geçti. Babel’in şutu Atiba’ya çarptı ve ağlara gitti. İlk yarı bu skorla biterken ev sahibi ikinci yarıya hızlı başladı.

Moryke Fofana’nın oyuna girmesiyle hücum etkinliğini artıran Konyaspor, Eto’o’nun pasında 60’ta Adis Jahovic’le skoru eşitledi.

Golden sonra Beşiktaş, peş peşe net pozisyonlar buldu ancak tabelayı değiştirmeyi beceremedi. Siyah-beyazlılar puanını 41’e yükseltirken ev sahibi Konyaspor ise 21 puana çıktı.

Beşiktaş 8 maçlık zorlu sürecin ilk maçında ağır yara alırken derbi öncesinde Pepe ve Talisca’yı da kaybetti. 39’da Pepe ve 52’de Talisca sarı kart görerek Fenerbahçe derbisi öncesinde cezalı duruma düştü.