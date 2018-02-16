  • BIST 116.511
  • Altın 162,527
  • Dolar 3,7374
  • Euro 4,6518
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
17.02.2018 00:20

Konya'da puanlar paylaşıldı

»
Konya'da puanlar paylaşıldı
Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta heyecanı Atiker Konyaspor Beşiktaş maçıyla başladı.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Beşiktaş, Atiker Konyaspor’a konuk oldu. Bu sezon ligde deplasman performansı pek de parlak olmayan Beşiktaş, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı ve zirve yarışında ağır bir yara almış oldu.

Beşiktaş, 27’de Atiba Hutchinson’ın golüyle 1-0 öne geçti. Babel’in şutu Atiba’ya çarptı ve ağlara gitti. İlk yarı bu skorla biterken ev sahibi ikinci yarıya hızlı başladı.

Moryke Fofana’nın oyuna girmesiyle hücum etkinliğini artıran Konyaspor, Eto’o’nun pasında 60’ta Adis Jahovic’le skoru eşitledi.

Golden sonra Beşiktaş, peş peşe net pozisyonlar buldu ancak tabelayı değiştirmeyi beceremedi. Siyah-beyazlılar puanını 41’e yükseltirken ev sahibi Konyaspor ise 21 puana çıktı.

Beşiktaş 8 maçlık zorlu sürecin ilk maçında ağır yara alırken derbi öncesinde Pepe ve Talisca’yı da kaybetti. 39’da Pepe ve 52’de Talisca sarı kart görerek Fenerbahçe derbisi öncesinde cezalı duruma düştü.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antrenmanda Vartolu sürprizi16 Şubat 2018 Cuma 15:17
  • Yıldız futbolcudan sürpriz açıklama! Zidane...16 Şubat 2018 Cuma 11:49
  • Aziz Yıldırım gözyaşlarını tutamadı16 Şubat 2018 Cuma 09:42
  • UEFA'dan Skenderbeu'ya tarihi ceza16 Şubat 2018 Cuma 08:36
  • Peri masalını Arsenal bitirdi!15 Şubat 2018 Perşembe 23:33
  • Hakan Çalhanoğlu'nun asisti, Milan'ı zafere taşıdı!15 Şubat 2018 Perşembe 23:28
  • Ali Koç, Barcelona ile sözleşme imzaladı15 Şubat 2018 Perşembe 21:54
  • Gençlerbirliği'ne minik ziyaretçiler15 Şubat 2018 Perşembe 21:06
  • Beşiktaş kafilesi Konya'da coşkuyla karşılandı15 Şubat 2018 Perşembe 20:35
  • O takıma maddi destek kampanyası başlatıldı15 Şubat 2018 Perşembe 20:12
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti